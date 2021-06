https://cz.sputniknews.com/20210604/filip-pri-predstave-ze-se-ale-chopi-moci-ods-top09-lidovci-pirati-a-stan-me-jima-hruza-14727770.html

Filip: Při představě, že se ale chopí moci ODS, TOP09, lidovci, Piráti a STAN, mě jímá hrůza

Filip: Při představě, že se ale chopí moci ODS, TOP09, lidovci, Piráti a STAN, mě jímá hrůza

Předseda KSČM Vojtěch Filip poskytl médiím rozhovor, v němž se jednalo o čtvrtečním odchodu všech patnácti komunistických poslanců ze sálu, když se v... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T12:36+0200

2021-06-04T12:36+0200

2021-06-04T12:36+0200

česko

vláda

názor

vojtěch filip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/889/36/8893603_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_1f6305287336b5911f273fc5e71ea33b.jpg

Tímto krokem stranické orgány i členská základna Filipova hnutí chtěly ukázat, že byli komunisté jednotní a jasně se odlišili od pravicové opozice, která hlasování vyvolala.„Chtěli jsme vystupovat jednotně a také jsme nechtěli sekundovat pravici, která nepřednesla žádné řešení, jak by si představovala sestavení vlády, kdyby tato ztratila důvěru,“ uvedl šéf komunistů.Zmínka padla také o tom, že podle pravicové opozice komunisté pomohli Babišově vládě, jenže nehlasovali rukama, ale nohama.Filip to označil pouze za názor opozice, která neunesla to, že hlasování o nedůvěře neúspěšně vyvolala.„Pokud chtěli něčeho dosáhnout, tak měli jednat. Nevzpomínám si, že by mě jediný předseda koalic Spolu nebo Pirátů a STAN vyzval k jednání. To je jejich problém a já počítám, že jsou vzteklí,“ zdůraznil lídr KSČM.Filipovi připomněli, že když vládě komunisté vypověděli dohodu o toleranci, tak politik říkal, že nebude hlasování o nedůvěře iniciovat, ale bude hlasovat pro. V souvislosti se změnou svého stanoviska Filip uvedl, že nerozhoduje jeho názor, ale názor kolektivních orgánů a členské základny.„Rozhodli jsme se takto, abychom se odlišili od navrhovatelů, a zároveň jsme setrvali na stanovisku, že vláda nemá naši důvěru. Že to má takový ústavní rozměr, je sice jasné, ale odlišení od navrhovatelů je pro nás důležitější,“ poznamenal. Filip rovněž podotkl, že rozhodnutí své strany sdělil premiéru Babišovi až těsně před jednáním Sněmovny, kdy skončilo jednání poslaneckého klubu komunistů.Filip také uznal, že kdyby prezident Zeman neřekl jasně, že nechá Babišovu vládu dovládnout do voleb i bez důvěry, možná by to ovlivnilo jeho rozhodnutí.„Protože u našich členů strany hrála velkou roli otázka případného chaosu po vyslovení nedůvěry. Proto jsme měli velmi svobodné rozhodování,“ uvedl.Na facebookovém profilu Filip zveřejnil zásadní výrok, co se týče včerejší události na domácí politické scéně.„Vláda dále naši důvěru nemá, dohodu o toleranci jsme vypověděli. Důvěryhodnost se vytratila. Při představě, že se ale chopí moci ODS, TOP09, lidovci, Piráti a STAN, mě jímá hrůza,“ stojí v příspěvku.Od některých sledujících včerejší krok Filipovy strany sklidil i podporu.„Je dobré, že se KSČM nesnižuje a nepřidává k rozkřičené opozici. To, co tu předvádí jiné strany, které jsou plné chaosu a nenávisti a ani jinak nekomunikují a nic dobrého pro ČR nevytváří. Opozice už měla možnost dokázat, ale nic nebylo, jen chaos,“ napsala Jarka Pešková.„Super. Za mě velké díky. Soudruzi, bojujte prosím za policisty, hasiče a další státní zaměstnance, stejně tak jako za pracovité lidi. Jestli vyhrají volby Piráti spolu s mamonu chtivými Stan, tak jsme v...“ vyslovil se Daniel Votrubek.„Jestli se PIRÁTSTAN a SPOLU dostanou do vlády, tak to bude největší průšvih od roku 1945. Jsem rád, že je nepodporujete a stejně tak nepodporujete vládu Andreje Babiše. KSČM je jediná slušná strana v parlamentu,“ zareagoval Filip Hercík.

https://cz.sputniknews.com/20210520/filip-nemecko-nam-dalo-lekci-a-ukazalo-rozdil-mezi-politikou-a-politikarenim-14555634.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vláda, názor, vojtěch filip