Hodnota bitcoinu se propadla po tweetu Elona Muska

Hodnota bitcoinu se propadla po tweetu Elona Muska

04.06.2021

2021-06-04T10:28+0200

2021-06-04T10:28+0200

2021-06-04T10:28+0200

Na největší kryptoměnové burze z hlediska objemu obchodování Binance spadl bitcoin k 7:42 SEČ o 5,5 % na 36,58 tisíc dolarů. A podle portálu CoinMarketCap, který vypočítává průměrnou cenu pro více než 20 burz, se cena bitcoinu snižuje o 5,1 % na 36,74 tisíc dolarů. Dynamika je uváděna za 24 hodin.Musk totiž zveřejnil tweet zmiňující bitcoin a doplnil i smajlík se zlomeným srdcem. Ke statusu připojil obrázek se vtipem o rozchodu a mírně upravený citát z písně Linkin Park „In the End“.Výsledkem bylo, že cena kryptoměny poklesla z přibližně 38,5 tisíce dolarů na 37,3 tisíce. Po chvíli se bitcoin vrátil na úroveň 38 tisíc dolarů, nyní však opět klesá.Dříve tweety Elona Muska, ve kterých podporoval bitcoiny, silně ovlivňovaly nabídky kryptoměn. Později však začal Elon Musk častěji zmiňovat kryptoměnu dogecoin, což přispělo k jejímu růstu.Naopak v únoru překonala cena bitcoinu historický rekord, když přesáhla 49,7 tisíc dolarů a těsně se přiblížila k psychologické hranici 50 tisíc dolarů.Bitcoin a další digitální měnyBitcoin byl spuštěn v roce 2009 jako první kryptoměna, která používá decentralizovanou síť založenou na blockchainu, která umožňuje bezpečné peer-to-peer transakce.K jejímu vytváření slouží speciální síť, jejíž uživatelé potvrzují probíhající transakce. K zabezpečení je využito podepisování transakcí pomocí tzv. privátního klíče, který je součástí bitcoinové adresy. Každá transakce je ověřena decentralizovanou sítí „uzlů“ a následně potvrzena „těžaři“ (minery). Tento systém zajišťuje, že každý může utratit jen ty mince (bitcoiny), které vlastní. Jedny a ty samé „peníze“ tak nelze utratit dvakrát. Díky tomu bitcoiny nelze „falšovat“ – právě transakční síť všech počítačů, které jsou do ní zapojeny, ověřuje jedinečnost každé platební operace.S bitcoiny se obchoduje na mnoha burzách, z nichž největší je Coinbase. Ta se teď sama chystá své akcie nabídnout na burze, čímž by se stala první takovou platformou, která bude mít své akcie na Wall Street. Vedle bitcoinu existují i další kryptoměny, které používají podobnou technologii blockchainu, neboli elektronické databáze. Ethereum, což je druhá největší kryptoměna, se za loňský rok zhodnotila o 465 procent.

