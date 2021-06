https://cz.sputniknews.com/20210604/jednani-o-neduvere-ma-dohru-pirati-hrozi-babisovi-soudem-14730486.html

Jednání o nedůvěře má dohru. Piráti hrozí Babišovi soudem

Jednání o nedůvěře má dohru. Piráti hrozí Babišovi soudem

Včerejší jednání Poslanecké sněmovny ohledně vyjádření nedůvěry vládě se neobešlo bez následků. Piráti totiž dnes předložili premiérovi Andreji Babišovi... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T16:54+0200

2021-06-04T16:54+0200

2021-06-04T16:54+0200

česko

ivan bartoš

omluva

žaloba

andrej babiš

soud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1039/02/10390262_0:49:3177:1836_1920x0_80_0_0_ff6dff94399eb565483ae5f0d4f9b073.jpg

Předseda pirátů Ivan Bartoš dodal, že vláda nezvládla boj s pandemií koronaviru a odpovědnost za své selhání překládá na koalici Pirátů a Starostů.Všechno začalo včera projevem premiéra ve Sněmovně, kdy uvedl, že si nepřeje sdílet auta a byty. Piráti ale následně Babišovi připomenuli to, že on sám před volbami v roce 2017 snil o sdílené ekonomice.Premiér následně reagoval na svém Twitteru: „V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet automobily nebo byty. A sdílejí. Ale dobrovolně. Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta.“Babiš během svého projevu ve Sněmovně Pirátům vytknul také migrační politiku.„My nechceme sdílet naše auta! My nechceme sdílet naše byty! My nechceme sdílet naši zemi! Nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament! Nějací zelení fanatici, se kterými se Piráti spojili,“ uvedl dál a koalici Pirátů a STAN označil za „multikulturní ekofanatický pirátostán“.Na požadavek Pirátů, aby se premiér omluvil, reagoval na svém Twitteru také mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.Sám Babiš uvedl, že ho předžalobní výzva pobavila. Jednání o nedůvěřeV Poslanecké sněmovně se včera jednalo o vyslovení nedůvěry vládě ze strany opozice. Před samotným jednáním Poslanecké sněmovny se měla konat tisková konference klubu KSČM, na které se očekávalo, že bude dáno finální stanovisko, jak se k hlasování o nedůvěře postaví. Tu však zrušili a později rozhodnutí komunistů zveřejnil poslanec Jiří Dolejš, který sdělil, že se strana rozhodla pro jednotný odchod ze sálu a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě.Bez pomoci komunistů nezíská opozice pro vyslovení nedůvěry vládě dostatek hlasů. Nutno podotknout, že již ve středu večer členové výkonného výboru ÚV KSČM doporučili komunistickým poslancům, aby při hlasování o nedůvěře vládě v Poslanecké sněmovně opustili jednací sál.V sále vystoupil také Andrej Babiš a vyzvedl práci současné vlády, která podle něj prosadila důstojné důchody a zvýšila platy. Během svého vystoupení také popřel, že by u něj došlo ke střetu zájmů. Evropská komise podle něj nemůže vykládat české zákony. Premiér nechce, aby Česko řídil Evropský parlament a uvedl, že nechce ani žádný multikulturní fanatický pirátostát.

https://cz.sputniknews.com/20210604/babis-o-vysloveni-neduvery-vlade-jednani-bylo-jen-divadlo-14726927.html

Casper Mohid Pirátská chátra se opravdu neštítí ničeho ... tou žalobou jen potvrzují, že je pravda, co Babiš řekl ... 11

hack Tyhle zmrdy může volit jen debil. 6

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ivan bartoš, omluva, žaloba, andrej babiš, soud