Lékař prozradil, jak nelze hubnout

Musíte především chápat, jaký problém chcete vyřešit, podotkl. Jde-li o obezitu, která je složitým systémovým onemocněním, pouhá dieta vám nebude stačit, potřebujete vážnou léčbu. Chcete-li se však zbavit nadváhy, až deseti procent tělesné hmotnosti, dieta vám pomůže.Abyste dosáhli žádoucího výsledku, je třeba se především vzdát sladkostí, doporučil Kovalkov. Vysvětlil, proč je to tak důležité.Doporučil omezit nebo dočasně zcela vyloučit spotřebu všeho, co obsahuje cukr: brambory, bílou rýži, jakýkoli chléb a ovocné džusy. Výjimkou mohou být zeleninové a čerstvé šťávy a med. Je dobré dietu doplnit fyzickými cvičeními.Podle jeho slov rozšířený názor, že prý pro hubnutí je třeba se určitě vzdát tučných jídel, neodpovídá skutečnosti, protože existují velmi efektivní diety, kdy lidé konzumují mnoho tuku a přitom ubírají na váze. Odmítnutí tuků může kromě toho vést k vážným zdravotním problémům. Je to nebezpečné zejména pro ženy.„Když ženy hubnou samostatně a nesprávně, například zcela odmítají tuky, nebo jen živočišné tuky, dochází k porušení produkce hormonů, mj. estrogenu a progesteronu, který spouští menstruační cyklus. Nejtypičtější komplikací při samostatném hubnutí je amenorea, porucha menstruačního cyklu, která se musí potom léčit hormony u endokrinologů,“ řekl Kovalkov.Dodal, že různé populární diety, které drží lidé často samostatně, bez konzultace s odborníky, vyvolávají spoustu komplikací, mj. ledvinové kameny, zvýšení hladiny kyseliny močové a dnu.

