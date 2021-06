https://cz.sputniknews.com/20210604/lide-v-casti-cr-budou-muset-o-vikendu-vytahnout-destniky-hrozi-bourky-i-krupobiti-14728073.html

Lidé v části ČR budou muset o víkendu vytáhnout deštníky. Hrozí bouřky i krupobití

Lidé v části ČR budou muset o víkendu vytáhnout deštníky. Hrozí bouřky i krupobití

Český hydrometeorologický informoval dnes o tom, že v jihozápadní polovině naší země se budou během sobotního odpoledne vyskytovat bouřky s intenzivním deštěm... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T15:08+0200

2021-06-04T15:08+0200

2021-06-04T15:08+0200

česko

varování

léto

bouřka

déšť

počasí

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/14487667_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_1693e77167d2cdacb1fb343fc6ade03c.jpg

Meteorologové upozornili, že déšť může rozvodnit malé toky a také zatopit podchody či sklepy. Kromě toho hrozí nebezpečí zásahu bleskem. Upozornění trvá od sobotního poledne do 21:00 pro velkou část Středočeského a Ústeckého kraje, pro Prahu a Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Co se týče předpovědi počasí na dnešní den, pak dnes lze očekávat jasnou až polojasnou oblohu. Během dne dojde na západě a severu k oblačnosti a k večeru se vyskytnou ojediněle přeháňky či bouřky. Přes den se budou teploty pohybovat mezi 24 až 28 stupni. V sobotu bude většinou oblačno a zpočátku ojediněle, postupně místy přeháňky či bouřky. Jižní Morava se obejde podle meteorologů bez srážek. Nejnižší noční teploty budou mezi 13 až 9 stupni, přes den se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. Nedělní obloha bude oblačná, na většině území bude déšť nebo přeháňky, místy se vyskytnou bouřky. Od severovýchodu však dojde k ustávání srážek a později i k ubývání oblačnosti. Ráno se budou vyskytovat ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 21 až 25 stupňů. V pondělí bude oblačno až polojasno, na jihozápadě místy a jinde jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty budou rovněž příjemné, těšit se můžeme na 21 až 25 stupňů. Obdobná situace bude i v úterý, kdy bude polojasno až skoro jasno, avšak při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout i přeháňky. Co se teplot týče, budou se pohybovat kolem 21 až 25 stupni. Pokud se podíváme na výhled na celý červen, pak v červnu nás žádná vedra nečekají. První červnový týden bude průměrný, přičemž první polovina byla chladnější a ta druhá bude naopak teplejší. Druhý červnový týden lze čekat stejnou situaci. Ve třetím týdnu od 14. do 20. června by naopak měly teploty spíše klesnout, kdy přes den budou teploty v průměru kolem 21 stupňů. V posledním týdnu se má opět oteplit, avšak o žádná vedra nepůjde. Má se jednat o průměr a oteplení bude podle meteorologů dáno tím, že obecně s přicházejícím létem stoupají i průměrné teploty. Z hlediska srážek bude období průměrné až nadprůměrné.

https://cz.sputniknews.com/20210522/vedci-varovali-pred-prichodem-extremniho-kosmickeho-pocasi-14566122.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

varování, léto, bouřka, déšť, počasí, česká republika