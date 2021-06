https://cz.sputniknews.com/20210604/madarsko-navrhlo-rusku-vzajemne-uznani-covidovych-certifikatu-14727351.html

Maďarsko navrhlo Rusku vzájemné uznání covidových certifikátů

Maďarsko navrhlo Rusku vzájemné uznání covidových certifikátů

Několik zemí, mj. Maďarsko, navrhlo Rusku vzájemné uznání certifikátů o provedeném očkování proti koronaviru, prohlásil ministr zdravotnictví Ruska Michail... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T12:03+0200

2021-06-04T12:03+0200

2021-06-04T12:03+0200

„Obrátilo se na nás několik zemí, mj. Maďarsko,“ řekl Muraško novinářům, když odpovídal na patřičnou otázku v kuloárech Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra (SPIEF). Ministr upřesnil, že RF je ochotna prozkoumat vzájemné uznání certifikátů s Maďarskem.V roce 2021 probíhá SPIEF ve dnech 2. až 5. června.Výroba Sputniku V v MaďarskuBudapešť projednává s Moskvou možnost výroby ruských vakcín proti covidu-19 v maďarské továrně, oznámil dříve ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó. Jde o výrobu Sputniku V a jiných ruských vakcín.„Jak Maďarsko, tak i Rusko jsou otevřeny pro možnou výrobu v Maďarsku vakcíny na základě ruské licence,“ uvádí agentura Reuters prohlášení Szijjártóa.Možnost vzájemného uznáníBrusel není zatím připraven na dialog s Moskvou o vzájemném uznání certifikátů vakcín, prohlásil ve čtvrtek v rozhovoru pro Sputnik stálý zástupce RF při EU Vladimir Čižov.V úterý začal v EU fungovat ve zkušebním režimu elektronický systém pro kontrolu koronavirových pasů, což členským státům unie umožňuje, aby se zapojily do společného evropského programu a začaly postupně vydávat elektronické certifikáty. Zapojilo se do něj už sedm zemí – Bulharsko, Česko, Dánsko, Německo, Řecko, Chorvatsko a Polsko. Začne fungovat naplno, jak se ostatně plánovalo, od 1. července.Očekává se, že naočkovaní obyvatelé EU, kteří obdrží certifikáty, nebudou muset prodělávat testy ani odbývat si karanténu na cestách po Evropské unii. Evropské pasy budou možná přístupné také naočkovaným občanům třetích zemí, kteří přijíždějí do EU. Na podobném mechanismu se nyní pracuje.Evropská komise navrhla, aby bylo použití covidových pasů uvnitř EU provizorním, dokud WHO neodvolá mezinárodní mimořádnou situaci.

maďarsko

rusko

2021

koronavirus, očkování, maďarsko, rusko