Média: Tajné služby USA nedokázaly přesvědčit Bílý dům o neexistenci UFO

Tajné služby USA neobjevily důkazy, že anomální atmosférické jevy, které v posledních letech pozorovali piloti amerického letectva, mohou být spojeny s... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Ve zprávě tajných služeb je diskutováno okolo 120 incidentů, které byly dokumentárně zaznamenány za posledních 20 let. Uvádí se, že pozorované incidenty neměly nic společného s technologiemi USA. Vylučuje to možnost toho, že piloti skutečně narazili na nějaké aparáty, které by mohly být spojeny s tajnými vládními programy.Jak uvádí deník, pracovníci administrativy, kteří se seznámili s dokumenty, došli k závěru, že vláda nemůže zcela vyloučit teorii, že zkoumané jevy mohly být loděmi mimozemšťanů.Dodává se, že odtajněná verze zprávy bude Kongresu USA představena 25. června.Důležitost UFOBývalý americký prezident Barack Obama dříve v jednom z rozhovorů okomentoval nedávno zveřejněné video z července roku 2019, které ukazuje UFO u americké neviditelné lodi poblíž San Diega, které se následně ponoří pod vodu.Bývalý prezident prozradil, že byl při svém zvolení prezidentem v roce 2008 zvědavý na výzkumné programy americké vlády v oblasti mimozemských životních forem, ale vysmál se zvěstem o tajné laboratoři, kde byly drženy mimozemské vzorky.

