Měla jsem tě strašně ráda, ale… Klus sdílel fotografii Protaseviče a pak na to doplatil

Zpěvák a moderátor Tomáš Klus se rozhodl připojit k zastáncům běloruského opozičního aktivisty Romana Protaseviče, mezi které se nedávno přihlásili... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Zatímco dotyční zástupci českého mainstreamu nedávno vyzvali Českou republiku a Evropskou unii, aby učinily vše pro „ochranu a záchranu“ běloruských novinářů, Klus zveřejnil na facebookovém profilu fotografii, na níž vidíme, jak zpěvák drží snímek Protaseviče.Včera běloruský opozičník v rozhovoru pro televizní kanál ONT přiznal svoji vinu v obviněních z organizace nepokojů na ulicích Minsku po prezidentských volbách v Bělorusku.K zadržení Protaseviče došlo poté, co letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, nouzově přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě, která se ukázala jako nepravdivá. Na palubě se nacházel Roman Protasevič, který žije v Polsku a je zakladatelem telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Při kontrole jeho dokladů byl zadržen. Proti Protasevičovi bylo zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Hrozí mu až 15 let vězení.Hned po zatčení Protaseviče se na síti objevila informace, že se jedná o neonacistu, který sloužil v praporu Azov na Donbasu. Bývalý velitel Azovu Andrij Bileckyj potvrdil informaci, že Protasevič byl s praporem na Donbasu, kde byl dokonce zraněn, ale údajně hrál roli korespondenta a neúčastnil se nepřátelských akcí.Později však na síti byly zveřejněny fotografie, na kterých byl Protasevič zachycen ve vojenské uniformě a se zbraněmi. To vyvrací verzi, že aktivista byl v zóně konfliktu jako novinář, protože tím, že se chopí zbraně, ztrácí tento status.Ubývá fanoušků?Pod statusem Kluse s portrétem běloruského aktivisty v rukou se snímkem, se objevily poznámky, které svědčí o tom, že zdaleka ne všichni jeho nadšenci sdílí politické názory celebrity. „Měla jsem tě strašně rada, ale strašně mi vadí, jak se začala tahat politika do muziky,“ vyslovila se Michaela Šestáková.„Taky jsem tě měla ráda, jsem moc zklamaná,“ souhlasila Božena Grábnerová.„Jak Vy vůbec můžete vědět co se děje. Jsme v informační válce, po desítky let se svrhávají státníci a je to řízeno. Jde o moc a peníze na všech frontách. Zamyslete se v širších souvislostech a pozorujte. Svými laickými názory můžete nechtěně negativně ovlivnit výsledek současné situace. Vlastně nemůžete, jste hudebník, ne politik či vůdce. Vážím si Vás jako umělce, ale opravdu Vám za to stojí šířit jakoukoliv propagandu?“ vyjádřila se Dagmar Kubinová.Padly od sledujících i zdaleka nediplomatické poznámky.„Ze začátku jsem Ti fandil, teď už jsem rad, když Te nevidím a neslyším,“ napsal Luboš Růžička.„Máme v republice většího debila?“ dotazuje se Michal Schlehr.Pod statusem Kluse nechyběly ani názory ze Slovenska.„Mam známé, kteří roky pracují v Bělorusku. Lidé se tam mají nadstandardně dobře, neuvědomují si, o co by přišli vstupem do EU. (Stačí se podívat, o co jsme přišli také my). Je to krásná, moderní, čistá krajina s prezidentem, který stoji za svým národem. Mají laciné energie, bydlení, zdravotnictví ve prospěch lidí a ne ve prospěch bílé mafie, vzdělání ... Komu záleží na tom, aby o toto přišli??? Dejme si otázku ... a co pro to různí trollové dělají? Možná i z důvodu mylného přesvědčení, nebo z přesvědčení získaného prostřednictvím médií,“ napsala Jana Marošiová.

