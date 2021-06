https://cz.sputniknews.com/20210604/more-a-vasnive-polibky-buresova-s-forejtem-ukazali-co-je-stesti-14727104.html

Moře a vášnivé polibky. Burešová s Forejtem ukázali, co je štěstí

Herečka Eva Burešová zveřejnila snímky, na kterých je vidět, že prožívá šťastné období se svým vyvoleným šéfkuchařem a gastronomem Přemkem Forejtem, a to u... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

„Zvládli jsme navštívit na dvě noci Mallorcu. Náhle se udělalo volno a tak jsme toho chtěli využít, než se nám opět práce rozjede na plné obrátky,“ napsala celebrita v popisku k nádherné fotografii trhu.Pár už je zpět v České republice, ale Burešová se chtěla podělit o fotografie a předat lidem alespoň některé ze zážitků, jakoby fanoušci byli celou dobu s hvězdami.Burešová zdůraznila, že všechno je tam přísně hlídané a dodržovala se přísná hygienická opatření.„Respirátor mám asi opálený, desinfekce zařídila, že již nemám své otisky prstů, ale stálo to za to,“ podotkla.Dříve Burešova zveřejnila fotografii objetí, na které je vidět, jak ji líbá Přemysl Forejt. Snímek vyvolal u sledujících spoustu reakcí. Přičemž k této fotografii celebrita neposkytla žádný popisek a lidé nevěděli, kde pár odpočívá.„Panebože, já vás miluju!!! Tohle je nejhezčí pár ze všech!!“ napsal uživatel s nickem i tynek.povidky.„Já chci taky k moři,“ vyslovil své přání uživatel Milovník Slunečné.„Kde to jste???“ dotazuje se Jitka Bradáčová.„Moc Vám to sluší! Přeji Vám krásný den a hodně lásky, i když jak vidím, té máte dost,“ zareagovala Tereza Poprachová.Od fanoušků nechyběla ani doporučení.„Udělejte mu proboha něco s těma vlasama. Hodně štěstí,“ napsala Jitka Pospěchová. „Užívejte moře, sluníčka a načerpejte vitamín,“ vyzvala Monika Dufková.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

