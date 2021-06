https://cz.sputniknews.com/20210604/nemohu-uverit-tomu-ze-lucie-bila-potesila-sve-fanousky-skvelou-zpravou-14719350.html

„Nemohu uvěřit tomu, že…“ Lucie Bílá potěšila své fanoušky skvělou zprávou

„Nemohu uvěřit tomu, že…“ Lucie Bílá potěšila své fanoušky skvělou zprávou

Ačkoliv se s koronavirovou pandemií stále potýká celý svět, vakcinace i nadále pokračuje a tak se i v Česku uvolňují zavedené restrikce. Na tuto skutečnost... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T00:02+0200

2021-06-04T00:02+0200

2021-06-04T00:02+0200

celebrity

celebrita

lucie bílá

instagram

epidemie

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1108/77/11087707_0:140:1200:815_1920x0_80_0_0_7c8ceffb4e4ef7bd667155e1228217ee.jpg

Na novém snímku je Lucie Bílá zachycena na zahradní houpačce v modře laděném outfitu a společnost jí dělá chlupatý čtyřnohý přítel. Nutno podotknout, že její sledující byli takovou zprávou nadmíru potěšeni. „Už jen 27 dní a uvidíme Vás na Recitálu v Brně. Snad to rychle uteče. Po dlouhé době spolu,“ zaznělo v jednom komentáři.„To jste napsala krásně. Taky se na vás moc těším,“ vzkázala Lucii další sledující. „Nápodobně Luci, už se moc těšíme,“ neskrývala radost jiná uživatelka.V některých reakcích nechyběla zmínka o jejím vzhledu: „Děkuji, také se těším. Vypadáte nádherně.“ Další uživatelka pak reagovala přímo na Luciina slova. „Emoce na uzdě, to přece na Vašich koncertech nejde. Těším se, moc přemoc,“ napsala. Pod fotkou bylo vidět také mnoho komentářů jen formou různých emotikon, například srdíček, které zřejmě vyjadřovaly vše i beze slov.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli.Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

https://cz.sputniknews.com/20210509/lucie-bila-po-dlouhe-dobe-opet-ukazala-syna-byt-mamou-je-nejvic-rozneznila-se-14423910.html

https://cz.sputniknews.com/20210529/specialni-den-vyjimecne-holcicky-jak-oslavili-bagarova-a-muradov-narozeniny-jejich-male-rumii-14660557.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

celebrita, lucie bílá, instagram, epidemie, česká republika