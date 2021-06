https://cz.sputniknews.com/20210604/od-pulnoci-se-zaregistrovalo-pres-77-tisic-lidi-jak-se-vyhnout-preplnenemu-ockovacimu-centru-14725171.html

Od půlnoci se zaregistrovalo přes 77 tisíc lidí. Jak se vyhnout přeplněnému očkovacímu centru

Premiér Andrej Babiš již v neděli informoval, že očkování bude otevřeno pro všechny zájemce od 16 let. Ve věkové skupině 16-29 let v Česku žije 1,485 milionu lidí. Od půlnoci registraci využilo přes 77 tisíc z nich.Přeplněná očkovací centraNěkterá očkovací centra jsou však přeplněná, některá naopak „zejí prázdnotou“. Vytíženost očkovacích míst sleduje portál ockovani.opendatalab.cz.Největší zatížení hlásí Fakultní nemocnice Hradec Králové, na očkování tady čeká 6 762 registrovaných zájemců. Následuje Očkovací centrum Liberec (4 563) a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (4 271).Důležitým údajem je také to, jak dlouhé je průměrné čekání mezi registrací a doručením kódu, díky kterému si můžete vybrat konkrétní termín aplikace první dávky. V tomto ohledu je na tom nejhůře Centrum zdravotní péče Jirny u Prahy, kde se čeká 3,6 týdny. Na mnoha místech však kód přichází v průběhu několika dnů.K pátečnímu ránu bylo v Česku vykázáno již přes 5,6 milionů dávek vakcín.Do dnešního dne bylo v ČR odhaleno 1 663 040 případů koronaviru, aktuálně je však hospitalizováno pouze 389 nakažených. Za posledních sedm dnů bylo na 100 tisíc obyvatel odhaleno 24 případů. V Česku koronaviru podlehlo 30 142 lidí.Očkování těhotných a cizincůTěhotné a kojící ženy se podle včera vydaného stanoviska České vakcinologické společnosti mohou očkovat proti covidu-19. Od druhého červnového týdne by na očkování proti covidu-19 mohli dosáhnout i cizinci, za očkování si ale zaplatí sami.Jak informoval předseda ČLS JEP Roman Chlíbek na svém Twitteru, Vakcinologická a gynekologická společnost dnes vydaly stanovisko k očkování těhotných a kojících žen. Podle něho je vhodné hlavně u žen s vyšším rizikem nákazy, například pracujících ve zdravotnictví, nebo obézních, s cukrovkou a astmatem a obecně nad 35 let.

