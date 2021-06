https://cz.sputniknews.com/20210604/polaci-obvinili-usa-ze-zrady-kvuli-plynovodu-baltic-pipe-14735593.html

Poláci obvinili USA ze zrady kvůli plynovodu Baltic Pipe

Poláci obvinili USA ze zrady kvůli plynovodu Baltic Pipe

Uživatelé polského portálu wPolytice kritizovali Dánsko za jeho zrušení povolení pro stavbu plynovodu Baltic Pipe. Mnozí z nich souhlasili s tvrzením, že... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

„Je nezbytné upřesnit, kdo přesně „na to tlačí“, a utéct od něj. To je další znamení, že je čas měnit spojence a zahraniční politiku, pracovat na problémech Polska, a ne jiných zemí,“ řekl Tak uwazam.„Setkání mezi Bidenem a Putinem vše vyjasní. Nyní vidíme pouze tendence. Když nás zradili, tak je potřeba reagovat: vytvořit alianci s Tureckem, otočit se čelem k jiným zemím, aby bylo možné zachovat rovnováhu,“ napsal uživatel Poko.„A když pozorní lidé psali, že USA jsou nespolehlivý partner do dobrého počasí, tak… Nechci to ani připomínat. Nakupujeme od nich šrot za desítky miliard, ovládací tlačítko ale zůstává ve Washingtonu,“ zmínil uživatel Alex.„Tak začíná poslední dělení Polska,“ uvedl uživatel s nickem Tp.Povolení stavbyVčera bylo informováno, že Apelační rada pro otázky přírody a potravin Dánska stáhla povolení, které bylo předtím vydáno na stavbu plynovodu Baltic Pipe.„20. července 2019 dánská administrativa pro ochranu přírody vydala ekologické povolení pro stavbu plynovodu Baltic Pipe. 31. května roku 2021 Apelační rada pro otázky přírody a potravin odmítla vydat povolení,“ stojí v prohlášení operátora transportního systému království Energinet.Základem pro toto rozhodnutí se stalo to, že agentura pro ochranu přírody nedostatečně prozkoumala otázku ochrany divoké přírody při pokládce plynovodu. Baltic PipePřed několika lety podepsala čelní politická reprezentace Polska a Dánska memorandum o stavbě Baltic Pipe. Projekt měl být původně realizován k roku 2022. Jeho cena činí okolo 1,7 miliardy euro.Jeho propustnost zatím nebyla sdělena. Dříve se ale hovořilo, že bude činit nejméně pět miliard kubických metrů plynu ročně. Polská vláda tento projekt prezentuje jako náhradu ruského plynovodu Nord Stream 2, který putuje po dně Baltského moře. Jeho propustnost činí 55 miliard kubických metrů plynu ročně.

