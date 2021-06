Premiér Babiš dnes převzal od maďarského ministra zahraničí 41 tisíc dávek vakcíny proti covidu

https://cz.sputniknews.com/20210604/premier-babis-dnes-prevzal-od-madarskeho-ministra-zahranici-41-tisic-davek-vakciny-proti-covidu-14730801.html

Český premiér Andrej Babiš převzal dnes odpoledne od maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa 41 000 dávek vakcíny proti covidu-19. Podle webu... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že v dubnu přislíbily vakcíny České republice Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na přeposlání celkem 80 tisíc dávek se země společně domluvily poté, co Česká republika nesouhlasila s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii. Podle webu iRozhlas.cz tyto vakcíny od Maďarska Česká republika nedostala darem, ale jedná se o půjčku.Dodala, že zatím nejsou stanoveny termíny, kdy má ČR vakcíny vrátit. Podle Adamcové se jedná o „gentlemanskou dohodu“ na úrovni předsedů vlád. Za zmínku stojí, že vakcinace začala v České republice v loňském prosinci. Od té doby bylo rozdáno asi 5,54 milionu dávek, přičemž u většiny vakcín je nutné podat dávky dvě. Ukončené očkování má již více než 1,59 milionu lidí. Nejvíce se u nás používá vakcína Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, kdy právě na tuto vakcínu připadají čtyři z pěti aplikovaných dávek. Desetiprocentní podíl mají pak vakcíny od společností Moderna a AstraZeneca. Vakcína Johnson&Johnson, která je jednodávková, má asi jednoprocentní zastoupení na všech podaných dávkách. Vakcinace v poslední době zrychluje. Za celý květen bylo aplikováno v zemi více než 2,1 milionu dávek, přičemž v dubnu se jednalo o 1,5 milionu, v březnu pak přes milion. V noci ze čtvrtka na pátek se otevřela nová věková skupina pro registraci, konkrétně se mohou registrovat již lidé nad 16 let. Očkování těhotných a cizincůTěhotné a kojící ženy se podle včera vydaného stanoviska České vakcinologické společnosti mohou očkovat proti covidu-19. Od druhého červnového týdne by na očkování proti covidu-19 mohli dosáhnout i cizinci, za očkování si ale zaplatí sami.Jak informoval předseda ČLS JEP Roman Chlíbek na svém účtu na Twitteru, Vakcinologická a gynekologická společnost vydaly stanovisko k očkování těhotných a kojících žen. Podle něho je vhodné hlavně u žen s vyšším rizikem nákazy, například pracujících ve zdravotnictví, nebo obézních, s cukrovkou a astmatem a obecně nad 35 let.

