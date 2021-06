https://cz.sputniknews.com/20210604/pristi-tyden-prijede-do-cr-vudkyne-beloruske-opozice-tichanovska-setka-se-s-prezidentem-i-premierem-14728488.html

Příští týden přijede do ČR vůdkyně běloruské opozice Tichanovská. Setká se s prezidentem i premiérem

Web ČTK uvádí, že informaci potvrdil mluvčí prezidenta a úřad vlády. Tichanovská bude v České republice od 7. do 10. června. Web kromě toho upozorňuje, že by se měla sejít i s představiteli některých parlamentních stran, ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem či zástupci běloruské komunity v Česku.Uvádí se, že s předsedou Senátu ČR Milošem Vystrčilem se má setkat v pondělí, s prezidentem Zemanem a premiérem pak v úterý. Ve středu bude vystupovat v rámci schůze horní komory s projevem. Kompletní program Tichanovské v Česku nebyl s ohledem na bezpečnostní rizika zveřejněn. Nutno podotknout, že Tichanovská je v Bělorusku stíhána na základě článku trestního zákoníku, který hovoří o výzvách k uchvácení moci. Za zmínku stojí, že v loňském roce odmítl premiér Andrej Babiš oficiální schůzku s Tichanovskou na summitu předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny. Toto své stanovisko odůvodnil tím, že nechce učinit unáhlený krok, který by nebyl v souladu s celoevropským postojem. Podle premiéra však schůzku nepovažovali za dobrý nápad ani premiér Maďarska Viktor Orbán či tehdejší premiér Slovenské republiky Igor Matovič. Volby v BěloruskuAlexandr Lukašenko vyhrál loni v srpnu již pošesté prezidentské volby v Bělorusku. Podle údajů Ústřední volební komise získal 80,1 procenta hlasů, ale po vyhlášení výsledků začaly v zemi masivní opoziční protesty, které byly doprovázeny nepokoji. Při jejich rozhánění bezpečnostní síly používaly speciální prostředky a speciální techniku. Úřady oficiálně potvrdily smrt tří demonstrantů. Akce postupně změnily svůj charakter na místní s malým počtem účastníků. 11. února běloruská KGB oznámila, že se situace v zemi stabilizovala, vrchol protestů pominul, jejich projevy prakticky zmizely.Opozice se domnívá, že volby vyhrála Světlana Tichanovská, požaduje nové volby a snaží se dosáhnout rozšíření mezinárodních sankcí proti Minsku, které dříve vyhlásily západní země. V Bělorusku byla zahájena trestní řízení proti řadě členů opoziční koordinační rady, která byla vytvořena z iniciativy Tichanovské, včetně výzev k uchopení moci, vytvoření extremistické formace a spiknutí s cílem zmocnit se státní moci protiústavním způsobem. Samotná prezidentská kandidátka odjela po volbách do Litvy.

