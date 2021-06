Putin a Vučič zahájili výrobu Sputniku V v Srbsku

https://cz.sputniknews.com/20210604/putin-a-vucic-zahajili-vyrobu-sputniku-v-v-srbsku-14735424.html

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho srbský protějšek Aleksandar Vučič v pátek zahájili výrobu vakcíny proti koronaviru Sputnik V v Srbsku. Rovněž, dnes... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

První fáze výroby ruské vakcíny proti koronaviru - balení - v Institutu virologie, vakcín a sér Torlak v Bělehradě byla zahájena v pátek večer za účasti prostřednictvím video odkazu ruského prezidenta a srbského lídra.Doktorka Věra Stoiljkovič, ředitelka Torlakova institutu, poznamenala, že Srbsko bylo jednou z prvních zemí, které vakcínu Sputnik V použily, a první zemí v Evropě, která ji vyráběla. Poté stiskla tlačítko.Dříve Vučič vyjádřil vděčnost Rusku a jeho vedení za možnost vyrábět lék pro imunizaci v zemi, který podle něj bude sloužit nejen Srbsku, ale také zemím regionu a Evropy.Zahájení výroby v ArgentiněPrezidenti Ruska a Argentiny Vladimir Putin a Alberto Fernandez ve videokonferenci zahájili výrobu ruské vakcíny Sputnik V v Argentině.Start byl na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.V dubnu RFPI oznámila, že Argentina jako první v Latinské Americe začala výrobu Sputniku V a vakcína mohla být vyvážena do Střední a Latinské Ameriky. Podotýká se, že RFPI a partneři provedli přenos technologií pro Laboratorios Richmond, první vyrobená šarže byla dodána do Gamalejova ústavu pro kontrolu kvality léku.Argentina plánuje vyrábět 4-5 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V měsíčně a očekává, že v budoucnu zvýší produkci na 500 milionů dávek ročně.Ruské ministerstvo zdravotnictví v srpnu 2020 zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Dostala název Sputnik V. Tato vakcína byla schválena již v 66 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,2 miliardy lidí. Účinnost vakcíny činila 97,6 % podle výsledků rozboru dat 3,8 milionu naočkovaných obyvatel Ruska, což je víc, než data uveřejněná dříve medicínským časopisem The Lancet (91,6 %).

