Putin oznámil dokončení pokládky trubek první větve plynovodu Nord Stream 2

Pokládka trubek první větve plynovodu Nord Stream 2 byla úspěšně dokončena a práce na druhé větvi pokračují, řekl ruský prezident Vladimir Putin na plenárním... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Putin poznamenal, že tento týden byla dokončena příprava plynovodu až ke kompresorové stanici Slavjaňskaja, která je výchozím bodem plynovodu.Řekl také, že ruská část plynové trasy ke kompresorové stanici Slavjaňskaja, výchozímu bodu nového plynovodu, je připravena. Prezident řekl, že do stanice byl dodán plyn. Dodávky plynu první částí plynovodu Nord Stream 2 by mohly začít asi za deset dní, řekl také ruský prezident na plenárním zasedání Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra (PIEF).Ruský prezident také poznamenal, že Nord Stream 2 je ekonomický projekt, teze o obcházení jiných tranzitních zemí není pravdivá, podle něj je trasa plynovodu z Ruska do Německa kratší a levnější.Dodávky plynu přes Nord Stream 2 jsou nákladově efektivnější než tranzit přes několik zemí a řeči o jakýchkoli politických rizicích jsou „špatnou propagandou“, pokračoval.Prezident Putin také poznamenal, že plyn, který bude procházet Nord Streamem 2, je z ekologického hlediska lepší, „je nejčistší na světě“.Již včera vicepremiér RF Alexandr Novak uvedl, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 pravděpodobně bude dokončena do konce roku 2021.„Co se týče Nord Stream 2, práce pokračuje, v zásadě ani nebyla zastavena. Provozovatel spolu s účastnickými společnostmi pokračuje v jeho ztělesnění. Doufáme, že tato politika letos skončí,“ řekl Novak novinářům v kuloárech Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.Dodal, že přesné termíny závisí na různých podmínkách, včetně technických a povětrnostních. Podle jeho slov zbylo položit asi 100 km potrubí dvou větví Nord Stream 2.Nahrazení nebo vyloučení stávajících cest dopravy plynu pomocí plynovodu Nord Stream 2 se neprojednává, projekt má přispět k zajištění bezpečných a levnějších dodávek plynu, řekl dříve v rozhovoru pro Sputnik poslanecký rada rakouské ambasády Robert Gerschner, který vede delegaci svého velvyslanectví na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru.Nord Stream 2Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou větví plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa.V prosinci 2019 Washington uvalil sankce na společnosti zapojené do projektu. Pokládka byla obnovena o rok později.Moskva opakovaně vyzvala k zastavení politizace situace a připomněla, že plynovod je prospěšný nejen Rusku, ale i Evropské unii. Berlín vždy obhajoval dokončení a odmítal jednostranné extrateritoriální sankce Washingtonu.

