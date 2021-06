https://cz.sputniknews.com/20210604/rakousky-kancler-podekoval-rusku-za-vakcinu-sputnik-v-14730302.html

Rakouský kancléř poděkoval Rusku za vakcínu Sputnik V

Rakouský kancléř poděkoval Rusku za vakcínu Sputnik V

Rakouský kancléř Sebastian Kurz poděkoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi za Sputnik V a iniciativy v boji proti koronaviru. Podle rakouského lídra... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

„Musíme samozřejmě pandemii překonat ... Bylo by nemožné tohoto cíle dosáhnout, kdybychom nepracovali společně v oblasti vědy a politiky. Proto nezáleží na tom, odkud tato vakcína pochází, zda z Ameriky, EU, Ruska nebo Číny. Každý úspěch v boji proti koronaviru je úspěchem celého světa. Na geopolitických rozdílech nezáleží,“ uvedl Sebastian Kurz na plenárním zasedání Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra 2021.„Jsem velmi rád, že Sputnik V je již zastoupen ve více než 60 zemích. Rád bych vám, pane prezidente Putine, poděkoval za vaše iniciativy v této oblasti,“ řekl Kurz.Podle rakouského kancléře musí svět dosáhnout předpandemické úrovně ekonomiky. K tomu je ale nutné porazit koronavirus v každé zemi, čemuž brání politické rozdělení států.Poznamenal, že to platí nejen pro různé politické systémy, ale platí to i pro demokratická práva.Kurz dodal, že svět se kvůli koronaviru a krizi, kterou způsobil, hodně změnil, ale první známky hospodářského oživení jsou již vidět.V neposlední řadě zmínil, že propojení geopolitických otázek s obchodem je nebezpečné, každý by měl mít stejná práva a příležitosti. Spolu s pandemií koronaviru podle něj představuje hrozbu pro globální ekonomiku protekcionismus.Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum v roce 2021 se koná ve dnech 2. – 5. června.

