Ruské MZV: Umístnění na seznamu nepřátelských zemí je odvetným opatřením, ne instrumentem politiky

Ruské MZV: Umístnění na seznamu nepřátelských zemí je odvetným opatřením, ne instrumentem politiky

Seznam nepřátelských zemí je odvetným opatřením na předchozí kroky protistran, a ne instrument politické činnosti, řekla pro Sputnik v kuloárech Petrohradského... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

V odpovědi na otázku, zdali existují další kandidáti na zařazení do seznamu nepřátelských zemí a plánuje-li se jeho rozšíření v nejbližší době, Zacharovová uvedla, že nemá „žádné informace o podobných rozhodnutích“. Ruská vláda dříve potvrdila seznam nepřátelských zemí. V seznamu jsou dvě země: USA a Česká republika. Sergej Lavrov v rozhovoru pro RIA Novosti sdělil, že Moskva nebude podle libosti dopisovat do seznamu další země, každé rozhodnutí v této oblasti bude předcházet hluboká analýza, přičemž i země v současné době se nacházející na seznamu z něho mohou být časem vyjmuty. Podle slov ministra se nebude jednat o „mrtvý“ papír, seznam „se bude přirozeně měnit“ podle míry rozvoje vzájemných vztahů s jednotlivými státy. Podle slov Zacharovové to byla „konkrétní a jednoznačná odpověď na činy, které jsme charakterizovali jako nepřátelské ze strany řady států. Konkrétní a jasná odpověď“. Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí dodala, že „poté, co jsme po dlouhou dobu viděli stále stejné činnosti destruktivního charakteru, které se nacházejí za hranicemi práva, (…) bylo učiněno odpovídající rozhodnutí, které poté už bylo ukotveno v rámci vnitřního ruského práva“.Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum se v roce 2021 koná ve dnech 2. – 5. června.

Michal Kudlak Tak Rusko, rusaci provedou teroristickéj útok na naší zemi, na českou republiku.... Aha, tak proto jsme na seznamu nepřátelskych zemí 🇷🇺😂🇷🇺🐖🐖🇷🇺😂🇷🇺🐖🐖Eto ruSSia eto molodci eto teroristi 🐖🇷🇺😂😂🇷🇺🐖 6

VB158 je jasné že rusko přitvrzuje a že už doba přehlížení nekorektního chování vůči rusku skončilo kdo proti rusku něco rozbijeme mu zuby putinuv výrok 6

