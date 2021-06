Slovenské ministerstvo zdravotnictví už opravilo povolení k použití Sputniku V

https://cz.sputniknews.com/20210604/slovenske-ministerstvo-zdravotnictvi-uz-opravilo-povoleni-k-pouziti-sputniku-v-14728624.html

Portál SME píše o tom, že Ministerstvo zdravotnictví SR už opravilo povolení k použití vakcíny Sputnik V. Původní dokument z března obsahoval nepřesné údaje. 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Původní dokument z března totiž obsahoval nepřesné údaje o balení léku. Kromě toho se změnila i právní úprava o lécích.Ve vydaném povolení z 1. března byla nesprávně uvedena specifikace balení vakcíny Sputnik V, tato chyba již byla opravena.V původním znění povolení se také uvádělo, že za léčbu neregistrovaným lékem přebírá plnou odpovědnost ošetřující lékař. Toto ustanovení však vzhledem ke změně legislativy není aktuální, ve smyslu nové právní úpravy přebírá případnou odpovědnost stát.„Provedená oprava povolení není vydáním nového povolení. Také nemá žádný vliv na materiální stránku povolení, nemění jeho podstatu, ani účel. Opravou se odstraňuje nepřesnost ve specifikaci léku, čímž se uvádí do souladu obsah povolení se skutečným stavem,“ vysvětlilo ministerstvo.Zmiňme, že Slovensko spustilo čekárnu na očkování ruskou vakcínou Sputnik V přes portál korona.gov.sk. První osoba má být očkovaná v pondělí 7. června. V úterý to v pořadu Na tělo plus na TV Markíza oznámil tamní ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (kandidát OĽaNO).Podle šéfa resortu zdravotnictví by mělo v každém kraji fungovat jedno očkovací centrum. Očkovat by se mělo dát v Lučenci, Bratislavě, Michalovcích, Nových Zámcích, Humenném, Bojnicích, Piešťanech či Žilině.Dodal, že očkování bude určeno pro osoby ve věku 18 až 60 let. Logistiku této vakcíny přitom považuje za nejsložitější, protože vydrží jen dvě hodiny po rozmrazení.26. května slovenská vláda na svém jednání schválila očkování ruskou vakcínou Sputnik V v zemi. Bývalý premiér země a nynější ministr financí Igor Matovič uvedl, že bylo jen otázkou času, kdy se schválí používání ruské vakcíny na Slovensku. „Je tady několik set tisíc lidí, kteří se nebudou chtít očkovat jinou vakcínou. Je naší psí povinností zajistit jim tuto vakcínu,“ uvedl.

