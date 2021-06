https://cz.sputniknews.com/20210604/slovensky-poslanec-blaha-zapnete-konecne-mozek-a-dejte-sputnik-seniorum-14728228.html

Slovenský poslanec Blaha: Zapněte konečně mozek a dejte Sputnik seniorům

Slovenský poslanec Blaha: Zapněte konečně mozek a dejte Sputnik seniorům

Na Slovensku byla nakonec 1. června zpuštěna registrace na očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Očkovat by se mělo začít 7. června. Médii však nedávno obletěla... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

slovensko

ruská vakcína sputnik v na slovensku

ľuboš blaha

Blaha dále vysvětluje, že na Slovensku mají zájem o ruskou vakcínu především osoby nad 60 let, protože podle Blahy více důvěřují ruské medicíně než té americké. „Ačkoliv se nechystám očkovat, také mám daleko větší důvěru k lékům z Ruska než k západním farmfirmám, které by kvůli svým ziskům klidně zamořily planetu – jim jde o prachy, ne o zdraví,“ vysvětluje Blaha a dodává, že starší generace není natolik ovlivnitelná jako ta současná. Další problém vidí Blaha v tom, že většina zemí očkování Sputnikem při cestování nezohledňuje, v čemž vidí úmyslnou sabotáž ruské vakcíny.„A když se od pokrytce Matoviče dozvěděli, že se Sputnikem nebudou moci cestovat, tak bylo vymalováno. V Evropě dělají všechno proto, aby nahnali zisky západním farmfirmám a aby sabotovali Sputnik,“ uvádí Blaha s tím, že starší generace dobře zná kvality ruské vakcíny a chce Sputnik. Ptá se proto, proč stát tyto lidi terorizuje?Podle jeho názoru se slovenské ministerstvo zdravotnictví vymlouvá na to, že vakcína je určená pro věkovou kategorii 18-60 let, zároveň však zdůrazňuje, že to již dávno neplatí.„To skutečně platilo. V prosinci 2020. Před více než půlrokem. Lengvarský (ministr zdravotnictví, pozn. red.) má zjevně dlouhý kabel – budíček, pane ministře!“ píše Blaha.Blaha dále uvádí, že již 28. prosince byl v Rusku Sputnik schválen také pro lidi nad 60 let a je pro ně i stejně účinný. Popírá také informace, že by na Slovensku nejevili zájem o ruskou vakcínu. Podle jeho názoru se k němu lidé prostě nemůžou dostat. „Ano, Slováci chtějí Sputnik. Ale stát jim ho odepírá. V rozporu s praxí v jiných zemích, v rozporu s tím, co tvrdí výrobce Sputniku, v rozporu s jakoukoliv racionální odpovědností,“ pokračuje Blaha. Konstatuje, že místo toho, aby slovenské ministerstvo zachraňovalo lidské životy, vede geopolitickou válku proti Rusku a pomáhá vydělávat peníze západním farmaceutickým společnostem. „Zapněte konečně mozek a dejte Sputnik seniorům!“ dodává Blaha na závěr.

