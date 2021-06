https://cz.sputniknews.com/20210604/slovensky-smer-sd-prisel-s-navrhem-na-zkraceni-pracovniho-tydne-14734144.html

Slovenský Směr-SD přišel s návrhem na zkrácení pracovního týdne

Slovenský Směr-SD přišel s návrhem na zkrácení pracovního týdne

Slovenská politická strana Směr-SD přišla s nápadem zkrátit pracovní týden z pěti dnů na čtyři. Nápad, který má podle hnutí přinést plody hned v několika... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T19:23+0200

2021-06-04T19:23+0200

2021-06-04T19:26+0200

slovensko

pracovní doba

směr-sd

návrh

robert fico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/754/22/7542209_0:0:4512:2538_1920x0_80_0_0_78ceee487589eef992a428ef332cbc8f.jpg

Během konference předseda hnutí také zdůraznil, že Slovensko patří k zemím, ve kterých lidé dělají nejvíce přesčasů v rámci Evropské unie a také má nejvyšší podíl práce v noci.Hnutí proto přišlo s nápadem zkrátit pracovní týden. Díky tomu by došlo nejen ke zkrácení pracovního týdne z pěti dnů na čtyři, ale také ke snížení počtu odpracovaných hodin týdně. Podle jeho názoru by to mohlo vést k zvýšení produktivity zaměstnanců, nakolik jsou lidé nejproduktivnější během prvních čtyř pracovních dnů. Kromě zvýšení produktivity práce si ale Fico od tohoto nápadu slibuje zlepšení cestovního ruchu na Slovensku. Podle něj budou Slováci tři volné dny raději trávit cestováním po rodné zemi.Kromě toho by také více volna mohli Slováci využít k utužování rodinných vztahů. Mladí lidé by zase mohli volný čas využít na získání další kvalifikace nebo k rozvoji rodinného byznysu. Fico však během tiskové konference zdůraznil, že zkrácení pracovního týdne by se týkalo pouze těch zaměstnání, které by to umožňovaly. Zkrácený pracovní týden proto rozhodně nehrozí v oblastech nepřetržité výroby, zdravotnictví nebo některých druhů služeb.Fico dále uvedl, že hnutí Směr-SD považuje toto téma za obzvláště důležité a bude proto iniciovat tento návrh na zkrácení pracovního času na bázi dohody mezi odboráři a zaměstnavateli v těch oblastech, ve kterých je to možné.

https://cz.sputniknews.com/20210604/sputnik-sa-vybral-do-slovenskych-ulic-a-zistoval-co-si-slovaci-myslia-o-ruskej-vakcine-14731228.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pracovní doba, směr-sd, návrh, robert fico