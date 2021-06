https://cz.sputniknews.com/20210604/sputnik-sa-vybral-do-slovenskych-ulic-a-zistoval-co-si-slovaci-myslia-o-ruskej-vakcine-14731228.html

Sputnik sa vybral do slovenských ulíc a zisťoval, čo si Slováci myslia o ruskej vakcíne

Proces schválenia ruskej vakcíny na Slovensku bol do veľkej miery spolitizovaný a sprevádzali ho búrlivé debaty, ktoré neutíchajú dodnes. Nakoniec však... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Slovenské média 2. júna uviedli, že na Slovensku evidujú zatiaľ 3000 záujemcov o Sputnik V. Sputnik preto vyšiel do ulíc Slovenska a vyspovedal záujemcov o očkovanie ruskou vakcínou. Zaujímalo ho, čo si respondenti myslia o Sputniku V? Ovplyvnila politizácia a informačná kampaň vedená proti Sputniku V na Slovensku ich výber? V čom vidia Slováci výhodu tejto vakcíny? Medzi respondentmi sa našli aj zdravotníci, napríklad pán Ľubomír z Novák. Na otázku prečo s očkovaním čakal a dočkal sa až ruskej vakcíny Sputnik V, pán Ľubomír odpovedal:Je pre mňa skutočne ťažké v jednej vete odpovedať, prečo práve Sputnik V. Ďaleko jednoduchšie je zodpovedať otázku, prečo až dnes, nakoľko si stačí spomenúť, aké udalosti predchádzali umiestneniu vakcíny Sputnik V na slovenskú vakcinačnú dráhu. Od prvého momentu prepuknutia pandémie sa všetky odborné publikácie zameriavali na šírenie vírusu a na všetky možné spôsoby boja proti nemu vrátane vývoja vakcín. V priebehu necelého roka od začiatku pandémie boli povolené na núdzové použitie prvé vakcíny. Nakoľko som jeden z tisícov zdravotníkov, ktorí podali pomocnú ruku štátu a samosprávam pri testovaní v dočasne zriadených mobilných odberových miestach, vedel som, že je dobré pre ľudí v prvej línií sa zaočkovať. Tak som zisťoval najnovšie výsledky k vakcínam a sledoval kľúč k čakárni na zaočkovanie sa. Z dostupných vedeckých informácií v hierarchii intervalu dôveryhodnosti najvyššie položili latku Pfizer BioNTech, Moderna a Sputnik V. A bolo vymaľované medzi Sputnikom a Modernou. Malo to však malý háčik - ani jedna z nich nebola pre mňa dostupná, nakoľko som nebol zamestnancom MOM ( Mobilné odberné miesta) a centrálny systém ma nepustil zaevidovať sa ako civilistu so vzdelaním zdravotník. Takto som prečkal sedemnásť víkendových testovaní a dnes, keď je možnosť výberu, nemením rozhodnutie a dávam výhodu ruskému Sputniku V. V čom vidíte výhody tejto vakcíny oproti ostatným?Výhody sú širokej verejnosti všeobecne známe, spomeniem snáď najpraktickejšiu, akou je nenáročné skladovanie. Ďalej je to výhoda možnosti krížovej kombinácie vektorových vakcín s AstrouZeneca. Navyše, v hodnotení klinických výsledkov pri štúdiách tretej fázy účinnosti očkovacích látok značka AstraZeneca zaostáva v intervale dôveryhodnosti o sedem bodov za Sputnikom V. Ako hodnotíte vyjadrenia premiéra Igora Matoviča, podľa ktorého nákup vakcíny Sputnik V viedol k pádu vlády, a on napriek tomu vyhlásil, že sa ňou zaočkovať nedá, lebo by ho to obmedzovalo pri cestovaní. V prvom rade diskusie o značkách vakcín by nemali otvárať politici, ktorí nevedia byť zdrojovo poctiví, dôslední a majú len politické očakávania. To sa stalo pánovi Matovičovi, ktorý sa chytil príležitosti rozprúdiť pohyb s vakcínami aj z východu a odštartovať Sputnik V. Reakcie z koaličných „riadiacich veží“ nedali na seba dlho čakať a zbytočne odsunuli vstup vakcíny na náš trh až do dnešného dňa. Bolo naozaj smutné sledovať „karnevalové tančeky“ nad liekom, ktorý pomáha zdraviu a záchrane životov, nakoľko aj snaha prepadnutia rozhodovania o lieku z národnej úrovne na rozhodnutie EMA nás nikam v čase neposunula. Na pád vlády a roztrhanie koaličnej dohody pre vakcínu Sputnik V som neveril. Chlapci ako pán Matovič a pán Sulík to majú jednoducho radi. Horúce a škaredé koaličné správanie a hrozby rozpadu väzieb sú u nich chronické a budú sa aj naďalej recidivujúco opakovať. Ak to všetko pre vakcínu Sputnik V, koalíciu a občana spočítame a podčiarkneme, zistíme, že stratili všetci, čo je zlá vizitka pre vládu SR. Spoločnosť stratila čas, dôveru k vakcínam a s ňou spojenú dynamiku očkovania. Koalícia stratila dôveru. Stačilo len menej rozprávať a viac pracovať.Vakcína Sputnik V nie je registrovaná agentúrou EMA. To môže ľuďom, ktorí sú ňou zaočkovaní, robiť problémy, lebo v COVID PASSoch táto vakcína nebude akceptovaná a ľudia zaočkovaní touto vakcínou nebudú mať úľavy oproti tým, ktorí sú zaočkovaní registrovanou vakcínou. Vnímate to ako diskrimináciu?Áno, Európska komisia na základe agentúry EMA a jej dôkladného vedeckého posúdenia použitej technológie a kapacity schopnej zaistiť dodávky pre celú Európsku úniu rozhoduje, čo sa povoľuje. Vakcína Sputnik V medzi odporúčanými štyrmi vakcínami dnes nie je. Je to naozaj zložitý proces a pri pohľade z lietadla sa môže zdať, že vidíme koronavírusové vakcínové vojny medzi Európskou úniou, Spojeným kráľovstvom, Ruskom a Čínou, na čo hneď na začiatku upozorňovala farmaceutická spoločnosť AstraZeneca. Protekcionizmus v priestore systému založenom na voľnom trhu potvrdzuje, že je na škodu nielen v benefitoch pri cestovaní, ale aj v skorom otváraní ekonomiky. Dnes sa zdá, že jedinou výhodou očkovania vakcínou Sputnikom V je jeho základná funkcia, a to vytrénovanie si imunity voči Covid-19, a to pre ľudí cestujúcich do zahraničia môže byť málo.Očkovanie vakcínou Sputnik V bolo extrémne politicky zneužité. Podľa ministra Korčoka je ruská vakcína nástroj hybridnej vojny. Ako vnímate takúto politizáciu pri tejto vakcíne? A mali aj tieto okolnosti na Vás nejaký vplyv, keď ste si vybrali práve túto vakcínu?Politika by mala byť úsilím cesty možného a spory v žiadnom prípade nikomu nepomáhajú. Ak si spätne celú maturitnú skúšku tejto vlády s jej ministrami k téme ruská vakcína rozmeníme na drobné, zistíme, že nová vláda nespája, ale rozdeľuje. A áno, od ministra zahraničných vecí pána Korčoka sa dá očakávať všetko, ako aj myšlienka, že ruská vakcína je nástrojom medzinárodného vplyvu. Hybridné uvažovanie pána Korčoka ma neovplyvnilo, každopádne vakcínu Sputnik V však spomalilo v jej dostupnosti pre ľudí, ktorí sa vo virulentnom počasí na Slovensku chceli dať zaočkovať.K ruskej vakcíne Sputnik V sa prikláňa aj pani Mária. Priznala sa však, že s očkovaním ešte stále čaká, aby mala možnosť získať čo najviac informácií o očkovaní. Viac-menej je však rozhodnutá pre Sputnik V.V čom vidí výhody Sputniku V pani Mária?Dôveru voči vakcíne som získala po odporúčaní lekára, ktorému dôverujem. Osobne som informácie o vakcínach hlbšie neporovnávala.Sputnik V si zvolila aj obyvateľka Čachtíc, čo ovplyvnilo jej výber?Čítala som, že jej účinnosť je 91,60 percenta. Podľa mne dostupných informácií má miernejšie vedľajšie účinky ako iné vakcíny. S očkovaním som sa nenáhlila, tak som zvážila počkať na vakcínu Sputnik V. Testovaná bola asi na 30-tisíc dobrovoľníkov. Je možné skladovať ju pri +2 až +8 stupňoch (viem, že sa schválené vakcíny musia skladovať v hlboko mraziacich boxoch a nie som si istá, či sa v takých u nás naozaj skladujú). Zdroje, ktoré čítam, uvádzajú, že u 3,8 miliónov Rusov zaočkovaných touto vakcínou sa preukázala viac ako 96-percentná účinnosť. Vakcína na Ebolu bola vyvinutá v Národnom výskumnom centre Gamaleya v Moskve rovnako ako vakcína Sputnik V. Hodnoteniami tejto vakcíny sa zaoberali vo vedeckom časopise The Lancet. Registrovaná je myslím v 65-tich krajinách sveta. Testujú a očkujú ňou aj v Saudskej Arábii. Spolupráca by mala prebiehať so Severnou aj Južnou Amerikou. Ruský fond dosiahol dohody o začatí výroby vakcíny Sputnik V so spoločnosťami z Talianska, Španielska, Francúzska a Nemecka, prezentovala to svojho času aj TA3. Nemám dôvod jej neveriť.V čom vidíte výhody tejto vakcíny oproti ostatným?Pre mňa je argumentom, že sa Sputnik V osvedčil proti všetkým novým kmeňom koronavírusov, čo preukázalo centrum Gamaleya počas laboratórnych výskumov.To, že Sputnik V nie je registrovaný agentúrou EMA, ako aj problémy s cestovaním, ktoré môžu byť s tým spojené, obyvateľka Čachtíc nevníma ako diskrimináciu. Nie, nestretám sa s diskrimináciou a nemyslím si, že to bude také zlé, netreba rozdúchavať, keď len tlie. Z tohto obavy nemám.Pre vakcínu Sputnik V by sa rozhodol aj pán Pavol. Čo ovplyvnilo jeho rozhodnutie?Vakcína Sputnik V je pre mňa najprijateľnejšia. Nevyznám sa vo vakcínach dobre, osobne si dávam odstup. No ak by som nemal na výber, tak by som sa dal zaočkovať vakcínou Sputnik V. Viac mi je sympatický výrobok z Ruska ako ostatné „sajrajty“, čo propagujú zo Západu... Nie je to mRNA vakcína, je to vektorová, to je vlastne asi na klasickej báze vyrábaná.Pán Pavol však považuje za diskriminačné určité obmedzenia a komplikácie, ktoré sú spojené s tým, že Sputnik V nie je zaregistrovaný agentúrou EMA.Všetci respondenti sa zhodli na tom, že politizácia vakcíny, ako aj niektoré výroky slovenských politikov neovplyvnili ich rozhodnutie vybrať si ruskú vakcínu Sputnik V. Otázky kládol Roman Michelko

