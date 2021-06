https://cz.sputniknews.com/20210604/to-byl-hlavni-duvod-cele-teto-sarady-zahradil-odhalil-oc-jde-v-kauze-exprezidenta-klause-14726616.html

„To byl hlavní důvod celé této šarády.“ Zahradil odhalil, oč jde v kauze exprezidenta Klause

„To byl hlavní důvod celé této šarády.“ Zahradil odhalil, oč jde v kauze exprezidenta Klause

Europoslanec Jan Zahradil zveřejnil na svém účtu na sociální síti opět příspěvek týkající se kauzy exprezidenta Václava Klause. V ní šlo o půjčky Sovětskému... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-04T11:36+0200

2021-06-04T11:36+0200

2021-06-04T11:36+0200

jan zahradil

exprezident

politik

politika

česká republika

václav klaus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/918/35/9183569_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_d1478173bdc009807243b19e20672b06.jpg

Zahradil publikoval status, ke kterému připojil i fotku zachycující výňatek z rozhovoru reportéra serveru Aktuálně.cz Lukáše Valáška pro Český rozhlas. Následně Zahradil pokračoval s tím, že v opačném případě by nám v rámci probíhající „dekonstrukce listopadu ‘89 a polistopadového období mohli investigativci z Economie třeba pro změnu připomenout, že taková KSČ tehdy nebyla zakázána zejména díky V. Havlovi (nejsme jako oni), P. Pithartovi (slyším trávu růst) a levici v OF“. Dodal, že jim nic nevyčítá. Podle jeho slov jednoduše byla taková doba. „Ale stejně i za to určitě může Klaus, jak jinak,“ uvedl závěrem.Článek o exprezidentoviCo se týče samotného článku zveřejněného v řadě českých médií, bylo v něm uvedeno, že s odkazem na materiály z Národního archivu dospěla tato média k závěru, že český exprezident a tehdejší ministr financí Československa Václav Klaus zajistil odeslání půjčky Sovětskému svazu ve výši 1,3 miliardy amerických dolarů, o které se s Moskvou údajně dohodla ještě předlistopadová československá vláda.Před sametovou revolucí v listopadu 1989 se tehdejší vláda ČSSR zavázala poskytnout Sovětskému svazu finanční půjčku ve výši 1,3 miliardy dolarů. Jak uváděla česká média, výše zmíněnou částku v dubnu 1989 navrhl půjčit Moskvě jeden z úředníků ministerstva financí Zdeněk Rachač, který před tím působil v Moskvě na sekretariátu RVHP a byl údajně veden StB jako spolupracovník pod krycím jménem Riga. Dále se v článku také tvrdí, že dotyčný úředník později pracoval i jako poradce Václava Klause, což rozhodně vyvrátil samotný český exprezident ve svých odpovědích na otázky zaslané ze strany redakcí deníku Hospodářské noviny a online deníku Aktuálně.cz. Podle Klause se se Zdeňkem Rachačem nikdy ani nesetkal.Nehledě na pád komunistické vlády ministerstvo financí vedené Václavem Klausem pokračovalo v hledání způsobu poskytnutí úvěru Sovětskému svazu, což nakonec učinilo prostřednictvím převodu na účty Mezinárodní banky hospodářské pomoci založené Sovětským svazem a řadou dalších států komunistického bloku. Transakce měly být provedeny během roku 1990, další osud zmíněných prostředků ale není znám, podotýkají autoři článku.Bývalý český prezident Václav Klaus rozhodně popírá zveřejněné skutečnosti a uvádí, že žádné informace o závazcích poskytnout Moskvě jakoukoliv půjčku nikdy neměl. Institut Václava Klause také napsal otevřený dopis šéfredaktorovi Hospodářských novin s požadavkem na veřejnou omluvu. Na to šéfredaktoři HN a Aktuálně.cz zareagovali tím, že přiznali, že autoři článku a editoři se dopustili mediální zkratky, avšak jejich vyjádření není omluvou exprezidentovi, jak to žádal Institut Václava Klause. Za zmínku též stojí, že původní text byl změněn – novou podobu dostal jak titulek a perex, tak byly doplněny i další informace a naopak některé části ve článku chybí.

https://cz.sputniknews.com/20210525/byvaly-prezident-vaclav-klaus-se-vyjadri-k-informacim-medii-ohledne-tajne-vysoke-pujcky-sssr-14611524.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jan zahradil, exprezident, politik, politika, česká republika, václav klaus