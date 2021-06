https://cz.sputniknews.com/20210604/v-budove-vscht-uniklo-mensi-mnozstvi-fluoru-na-miste-zasahovali-hasici-i-chemici-14725581.html

V budově VŠCHT uniklo menší množství fluoru. Na místě zasahovali hasiči i chemici

V budově VŠCHT uniklo menší množství fluoru. Na místě zasahovali hasiči i chemici

V budově Vysoké školy chemicko - technologické (VŠCHT), která se nachází na pražských Dejvicích, došlo ve čtvrtek večer k úniku menšího množství toxického... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí web, na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů se záchranáři a policisty. K incidentu došlo po 21. hodině s tím, že se mělo jednat o únik fluoru v jedné z místností v budově VŠCHT.Uvádí se, že na místo byli přivoláni policisté, kteří uzavřeli celou ulici. Hasiči společně s chemiky pak láhev zajistili, aby nedocházelo k dalšímu úniku toxické látky a na místo byli přivoláni i specialisté z chemické laboratoře v Kamenici. Tito přijeli na místo se speciálně upraveným přívěsem, kde se nacházel přepravní válec, který je schopen odolat případnému výbuchu tlakové lahve. Hasiči lahev do něj umístili a následně ji za pomoci záchranářů, policistů a chemiků převezli do specializované firmy, která sídlí v pražských Malešicích. Hasiči se v případě, že by došlo k dalšímu úniku nebo nějaké chemické reakci a možnému požáru, pojistili tím, že je jejich kolegové jistili s vodním proudem. Bezpečnostní opatření v ulici skončilo asi v půl jedné ráno.​Vyteklá chemikálie v PrazeDříve jsme informovali o tom, že došlo v Praze 5 k nehodě nákladního automobilu na ulici K Barrandovu. Na silnici se vylila chemikálie, především tedy kyselina solná.Uvádí se, že k nehodě došlo u čerpací stanice MOL. „Během jízdy došlo k převrácení a poškození nádob s chemikáliemi, zejména kyselinou solnou,“ informoval ČTK Martin Kavka, mluvčí hasičů. Hasiči měli při zásahu na sobě chemické obleky a došlo k uzavření komunikace v obou směrech.Na základě měření se zjistilo, že koncentrace látek nebyla nebezpečná ve vzdálenosti 100 metrů od místa události. Hasičům se povedlo zamezit úniku látky na komunikaci a vstoupili v chemických oblecích do prostoru nákladu. Tam se jim povedlo únik také úplně zastavit, dodal tehdy mluvčí.

