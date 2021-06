https://cz.sputniknews.com/20210604/v-obrannem-podniku-v-srbsku-doslo-k-vybuchum-14725368.html

V obranném podniku v Srbsku došlo k výbuchům

V noci v obranném závodě Sloboda ve městě Čačak došlo k sérii výbuchů. Ke zraněním lidí nedošlo. Informovala o tom místní televize s odvoláním na místní úřady. 04.06.2021, Sputnik Česká republika

„Kolem 1.30 místního času byly v muničním skladu slyšet první výbuchy. Je dobré, že k výbuchům a požárům nedošlo ve výrobních dílnách,“ uvedl v přenosu veřejnoprávního vysílatele Radiotelevizija Srbije starosta města Milun Todorović .Sklady se nacházejí 800 metrů od brány podniku. Obyvatelé domů poblíž továrny byli evakuováni nebo schováni v suterénech domů, v některých domech popraskala okna. Tři hodiny byl blokován provoz poblíž továrny a od rána policie otevřela všechny ulice kromě té, která vede do továrny, kde stále bylo slyšet výbuchy a bylo vidět kouř.Podle srbského ministra vnitra Aleksandara Vulina byli všichni zaměstnanci pracující ve třetí směně včas evakuováni, nikdo nebyl zraněn. Tři hasičské sbory čekají na zastavení výbuchů, aby se dostali do areálu. Oheň byl lokalizován, ale stále jsou slyšet slabší detonace.Místní obyvatelé z Pridvorice již nahlásili, že kvůli výbuchům jim zemřel dobytek.2. května Sputnik psal o tom, že poblíž íránského města Qom došlo k silnému výbuchu v chemické továrně. Podle místních médií bylo zraněno nejméně šest lidí.Podle mluvčího hasičů Hamida Karimiho požár v továrně Movalledan začal v 6:00 místního času. Na hašení se podílelo přes 100 hasičů. Hasičům se podařilo zabránit šíření požáru do nádrží, kde je uložen alkohol a další hořlavé kapaliny.Dodal také, že během operace shořelo jedno hasičské auto: dva hasiči se zranili, byli okamžitě převezeni do nemocnice.

