V USA vyzvali Čínu, aby zveřejnila chorobopisy lidí, kteří onemocněli v laboratoři ve Wu-chanu

Hlavní infekcionista USA Anthony Fauci vyzval Čínu, aby zveřejnila zdravotní informace o devíti lidech, jejichž nevysvětlitelné nemoci předcházely pandemii... 04.06.2021

Podle Fauciho názoru vrhnout světlo na původ covidu-19 pomohou zápisy tří pracovníků laboratoře ve Wu-chanu o jakési nemoci v listopadu roku 2019, o kterých média dříve informovala, a chorobopisy šesti čínských horníků, kterým bylo špatně po návštěvě jeskyně s netopýry v roce 2012. Vědci z institutu virologie ve Wu-chanu navštívili později tuto jeskyni, aby odebrali netopýrům vzorky, tři onemocnělí horníci zemřeli, podotýká list.Infekcionista by se chtěl také obeznámit s chorobopisy horníků, kteří onemocněli před téměř deseti lety.„Co je zaznamenáno v chorobopisech těchto lidí? Měli virus? Co to vlastně bylo?“ ptá se Fauci.Podle jeho slov „je docela možné“, že se SARS-Cov-2 objevil v oné jeskyni a že se virus „začal buď šířit přirozenou cestou anebo prošel laboratoří“.V poslední době se znovu objevily zprávy v médiích a prohlášení západních zemí o pravděpodobném laboratorním původu viru. Bílý dům rozšířil zprávu pro tisk, podle níž verze šíření koronaviru kvůli havárii ve vědecké laboratoři není zatím vyloučena. Zpravodajské společenství USA připouští dvě verze původu viru: přenos na člověka ze zvířete nebo z laboratoře. List The Times s odvoláním na vlastní zdroje oznámil, že britská rozvědka teď považuje za „možný“ únik koronaviru SARS-CoV-2 z laboratoře. Oficiální mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin při komentáři této zprávy prohlásil, že zjištěním původu covidu-19 se mají zabývat vědci, a nikoli tajné služby.WHO v březnu zveřejnila plné znění zprávy mezinárodní skupiny odborníků této organizace o návštěvě Wu-chanu pro zjištění původu koronaviru, v němž označili za „velmi málo pravděpodobný“ únik covidu-19 z laboratoře. Ve zprávě se rovněž uvádí, že koronavirus nového typu byl na člověka pravděpodobně přenesen netopýrů prostřednictvím jiného živočicha. Jinou verzi původu covidu – přenos na člověka bezprostředně od zvířete – zařadili vědci na seznam „možných až pravděpodobných“ hypotéz. Mise WHO také označila za „možnou“ verzi spojenou s chlazenými potravinami.USA a dalších 13 zemí zveřejnily společné prohlášení, v němž vyjádřily své znepokojení závěry, které obsahuje zpráva WHO podle výsledků cesty skupiny mezinárodních expertů, a zdůraznily nutnost „průzračného a nezávislého“ vyšetření původu covidu-19.

