Vědci odhalili, že před miliony let došlo k hromadnému úhynu žraloků

Vědci odhalili, že před miliony let došlo k hromadnému úhynu žraloků

Vědci z univerzity Yale a Atlantic College našli důkazy o hromadném úhynu žraloků, ke kterému došlo před 19 miliony let. Vědci zdůraznili, že v té době žilo v... 04.06.2021, Sputnik Česká republika

Jedna z autorek studie Elizabeth Siebertová uvedla, že dosud neznámou informaci o hromadném úhynu žraloků objevili američtí vědci náhodou. K nálezu došlo během zkoumání pozůstatků zubů kostnatých ryb a šupin žraloků v hlubinných usazeninách.Poté se vědci rozhodli sebrat údaje o tom, jak kolísaly počty žraloků za posledních 85 milionů let. Vědci tím chtěli získat představu o tom, jak vypadá normální variabilita populace v dlouhodobé perspektivě.Paleontologové si povšimli toho, že před 19 miliony lety se počet šupin žraloků snížil 20krát. Předtím na jednu šupinu připadlo pět zubů, poté jedna šupina na sto zubů. Vědci takovým způsobem zjistili, že během tohoto období počet žraloků prudce klesl. Podrobnosti výzkumu jsou uvedeny v časopise Science.Další práce vědců ukázala, že před 19 miliony lety vyhynulo více než 70 procent druhů žraloků. Celkově se jejich počet za 100 tisíc let snížil o 90 procent. Přičemž se úhyn týkal převážně obyvatel hlubokých vod, a ne těch, kteří žili nedaleko pobřeží.Autoři práce také poznamenali, že během křídového a paleogenního období před 66 miliony lety, kdy uhynuly tři čtvrtiny rostlinných a živočišných druhů na Zemi, uhynulo o polovinu méně žraloků.Příčiny masového úhynu žraloků prozatím zůstávají pro vědce záhadou. Nedisponují ani informacemi o klimatické katastrofě nebo poškození ekosystému, ke kterým by mohlo dojít v období prudkého snížení populace žraloků.Další výzkum bude zaměřen na to, zda hromadný úhyn donutil žraloky, kteří přežili, změnit prostředí. Vědce bude také zajímat to, proč žraloci nedokázali obnovit svoji populaci za 19 milionů let.

