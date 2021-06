https://cz.sputniknews.com/20210605/blamaz-a-zadna-politicka-koncepce-paroubek-se-pustil-do-opozice-po-hlasovani-o-neduvere-vlade-14736656.html

Blamáž a žádná politická koncepce. Paroubek se pustil do opozice po hlasování o nedůvěře vládě

Blamáž a žádná politická koncepce. Paroubek se pustil do opozice po hlasování o nedůvěře vládě

Ve čtvrtek proběhl další pokus o vyslovení nedůvěry vládě. Po celodenním jednání však pro tento krok nebyl dostatek hlasů, jelikož zástupci komunistické strany... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-05T12:04+0200

2021-06-05T12:04+0200

2021-06-05T12:04+0200

politik

nedůvěra vlády

jiří paroubek

politika

vláda

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/08/12323725_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4f1723504a0e935a36c589635b84bf9e.jpg

Bývalý premiér Jiří Paroubek okomentoval situaci s opětovným pokusem vyslovit vládě nedůvěru, ke kterému došlo ve čtvrtek. Učinil tak ve svém článku na portálu Vaše věc.Paroubek v tomto svém článku položil otázku, „čí to bude blamáž“. Následně vysvětluje, že vláda za sebou již nějakou dobu nemá většinu poslanců v Poslanecké sněmovně. Komunisté totiž v průběhu ledna a února svou podporu postupně a poté i definitivně vypověděli.Následně dodal, že pakliže by odešli ze Sněmovny, znamenalo by to, že návrh na vyslovení nedůvěry vládě ze strany opozice „nejspíš spadne pod stůl“. „Komunisté tak budou nohama hlasovat proti vládě a tím vlastně pro ni. Pravice bude nahraná a Andrej Babiš a sociální demokraté budou mít čas na přípravu své volební kampaně,“ dodal. A nutno podotknout, že právě tato situace ve čtvrtečním hlasování nastala. Před samotným jednáním Poslanecké sněmovny se měla konat tisková konference klubu KSČM, na které se očekávalo, že bude dáno finální stanovisko, jak se k hlasování o nedůvěře postaví. Tu však zrušili a později rozhodnutí komunistů zveřejnil poslanec Jiří Dolejš, který sdělil, že se strana rozhodla pro jednotný odchod ze sálu a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Bez pomoci komunistů tak opozice pro vyslovení nedůvěry vládě nezískala dostatek hlasů.Blamáž pravicePortál parlamentní listy se Paroubka s odkazem na jeho vlastí slova v článku zeptal, čí to tedy byla blamáž. „Byla to blamáž především pravice. Uspořádali si v podstatě dvanáctihodinovou tiskovou konferenci, která tedy byla bez publika v sále, ale s desítkami tisíc u televizních obrazovek. Žádný větší politický vliv to nemělo. Pokud se nepovede prosadit nedůvěru vládě, tak to samozřejmě poškozuje strany, které to navrhly. Komunisté to vymanévrovali myslím velmi dobře,“ vysvětlil.Paroubek postoj komunistů chápe. Uvedl, že před svými členy a ani voliči nemohli postupovat jinak – tedy tak, že by se dali dohromady s pravicí. Na zajímavé načasování snahy o vyslovení nedůvěry vládě upozornil ještě před jednáním vicepremiér Jan Hamáček. Ten totiž uvedl, že pravicová opozice chce vládu shodit ve chvíli, kdy je již pandemie na ústupu. Podle Paroubka nedává toto načasování velký politický smysl čtyři měsíce před volbami, když se vládě podařilo vyřešit pandemickou situaci. Za zmínku též stojí, že prezident Miloš Zeman premiérovi Babišovi již dříve slíbil, že i kdyby došlo k vyslovení nedůvěry, přesto bude stát řídit Babišův kabinet. Zeman uvedl, že ho nechá dovládnout i bez důvěry do sněmovních voleb, které jsou naplánovány na 8. a 9. října. A co na to Paroubek?

https://cz.sputniknews.com/20210604/jednani-o-neduvere-ma-dohru-pirati-hrozi-babisovi-soudem-14730486.html

https://cz.sputniknews.com/20210603/poslanci-jednaji-o-neduvere-vlade-kscm-pred-hlasovanim-odejde-babis-mluvil-o-piratostatu-14716168.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politik, nedůvěra vlády, jiří paroubek, politika, vláda, česká republika