Dopady pandemie. Zaměstnanci společnosti Apple vystoupili proti návratu do práce v kanceláři

Zaměstnanci společnosti Apple se postavili proti novému firemnímu pravidlu, které by vyžadovalo, aby v kanceláři pracovali alespoň tři dny v týdnu. Tvrdí to... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook uvedl, že od září bude většině zaměstnanců nabídnuto pracovat z kanceláře v pondělí, úterý a čtvrtek.V dopise se uvádí, že zásady pracovního postupu společnosti Apple již některé zaměstnance přinutily k výpovědi.Zaměstnanci zdůraznili, že v roce 2020 byli úspěšní, a to z velké části díky schopnosti pracovat mimo kancelář a vyhnout se potížím s každodenním dojížděním za prací. Rovněž upozornili Cooka na rozdíl v názorech vedení společnosti a zaměstnanců na práci na dálku.2. června vyšlo najevo, že Cook napsal zaměstnancům společnosti Apple dopis, v němž poznamenal, že společnosti v roce 2020 „chybělo něco významného – lidé navzájem“.Většině zaměstnanců bude nabídnuto, aby pracovali z kanceláře v pondělí, úterý a čtvrtek a volitelně pracovali na dálku ve středu a v pátek, poznamenal. Některé týmy navíc budou muset do kanceláře přijít čtyři nebo pět dní v týdnu.Tim Cook povolil zaměstnancům globálních dceřiných společností společnosti Apple pracovat na dálku kvůli šíření koronaviru počátkem března 2020.V květnu Sputnik psal o tom, že na Apple byla podána hromadná žaloba u britského odvolacího soudu pro hospodářskou soutěž, ve které je obviňována z nekonkurenčního chování a účtování „nepřiměřených a nezákonných“ poplatků uživatelům při placení za produkty a služby v App Store, když je nutila k používání platebního systému Apple.Iniciátoři žaloby, kterými jsou právnické firmy Hausfeld a Co a Vannin Capital, stejně jako profesorka na King's College London Rachael Kentová nabízejí všem britským uživatelům Apple, kterých je asi 20 milionů, možnost se připojit a požadovat odškodnění ve výši 1,5 miliard liber (zhruba 45 miliard Kč) od americké společnosti. Aby se uživatelé mohli k žalobě připojit, pak podle BBC ji musí soud přijmout k posouzení.Samotná americká firma obvinění uvedená v žalobě označila za „neopodstatněná“.Na konci dubna Evropská komise předběžně zjistila, že Apple zneužívá své dominantní postavení v distribuci aplikací pro streamování hudby prostřednictvím App Store. Agentura míní, že společnost ve svém obchodě s aplikacemi nastavuje pravidla na úkor konkurence.

