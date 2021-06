https://cz.sputniknews.com/20210605/expremier-sr-matovic-prozradil-informaci-o-sputniku-v-ta-muze-zmenit-ockovaci-strategii-v-zemi-14742742.html

Expremiér SR Matovič prozradil informaci o Sputniku V. Ta může změnit očkovací strategii v zemi

Bývalý premiér a současný ministr financí Igor Matovič zveřejnil příspěvek s názvem „Sputnik V bez limitu věku“, v němž se vyslovil k používání ruské vakcíny v... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

slovensko

igor matovič

vakcína

rusko

Matovič napsal, že výrobce vakcíny Sputnik V, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, ve čtvrtek zaslal slovenskému ministerstvu zdravotnictví oficiální „Návod pro lékařské použití léku“, který byl aktualizován ještě 18. ledna 2021.Podle názoru politika po jeho doručení neexistuje žádná legitimní překážka, aby se vakcínou Sputnik V mohli očkovat i lidé nad 60 let, přesně tak jako ve všech 60 zemích, kde se Sputnikem očkuje.Někteří sledující sociální sítě vyslovili politikovi podporu. „Pokud by se touto vakcínou očkovalo od začátku, zájem by byl mnohem vyšší. Nepřejícníci otočí, jak se jim to hodí,“ napsala Jana Balicová.„Vždyť to bylo jasné od začátku tohoto divadla kolem Sputniku, že jen idiot může takovou volovinu vypustit do éteru. V Rusku, Maďarsku a v dalších více než 60 státech světa se touto vakcínou očkuje bez omezení věku!!!“ poznamenala Eva Dudňáková Puškášová.„Věřím, že zájem o Sputnik se zvýší, když se povolí nad 60 let a ministr zdravotnictví přijde k rozumu a hlavu odkloní i na východ, ropa a plyn jsou také ruské a Igor udělal dobře, že to zveřejnil, aby neututlali, že se dá očkovat i nad 60 let. Hodně penzistů na to čeká, tak proč nevyhovět,“ vyjádřila svůj názor Anna Annava.Připomeňme, že se od pondělí na Slovensku začne očkovat i ruskou, v Evropské unii neregistrovanou, vakcínou Sputnik V. Tu nakonec slovenský resort po měsících komplikací povolil pro osoby ve věku 18 až 60 let.Ministerstvo zdravotnictví doporučovalo očkování ruskou látkou kvůli informacím, které byly napsány v příbalovém letáku k vakcínám dovezeným na Slovensko.„Uvedené věkové rozpětí je informací, která je uvedena na příbalovém letáku vakcíny Sputnik V doporučené skupinou odborníků,“ uvedla pro slovenská média k této otázce mluvčí resortu Zuzana Eliášová ještě minulý měsíc.Používání ruské látky na Slovensku obhajoval Matovič ještě jako premiér průzkumem, z něhož mu vyšlo, že jsou na Slovensku lidé, kteří se chtějí očkovat jen Sputnikem. Mělo jich být přes 300 tisíc. Avšak za první dny od spuštění registrace na očkování se na Sputnik přihlásil jen zlomek z tohoto množství.Plán resortu zdravotnictví je v současnosti utratit 200 tisíc dávek látky, které už na Slovensku jsou.

rusko

2021

