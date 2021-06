https://cz.sputniknews.com/20210605/farna-sdili-radostni-novinu-vice-nez-milion-zhlednuti-a-jednicka-v-trendech--14737517.html

Farna sdílí radostní novinu: Více než milion zhlédnutí a jednička v Trendech

Farna sdílí radostní novinu: Více než milion zhlédnutí a jednička v Trendech

Ewa Farna, zpěvačka česko-polského původu, je známá svým body positivismem, k čemuž se snaží inspirovat i další ženy. Tématu přijetí sebe sama a svého těla je... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-05T17:02+0200

2021-06-05T17:02+0200

2021-06-05T17:02+0200

celebrity

ewa farna

hit

úspěch

píseň

tělo

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/973/68/9736859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a26b93e16a17b6f83ba9ffb5a8023a6.png

Ve videoklipu se objevilo množství odvážných žen, které se nebály veřejně ukázat stopy, které na jejich těle zanechal život. V některých případech se jedná o stopy po mateřství, což je ten příjemnější případ, mnohé ženy však poznačily různé nemoci nebo úrazy.V klipu se strie po těhotenství nakonec odvážila ukázat i Ewa Farna. Na ČT24 povyprávěla něco víc o svých dojmech z natáčení klipu i jak vlastně vznikal.Zpěvačka se svěřila s tím, že ukázat poporodní strie pro ni bylo velice těžké, původně prý ani neplánovala je ukazovat.„Já jsem vždycky měla svoje tělo ráda. Ale setkávala jsem se s tím, jak okolí není zvyklé na to, že zpěvačka nemá velikost 34. Ale já jsem si říkala, vždyť takhle ty holky vypadají, ta realita není taková jako v těch časopisech. A teď už konečně, po deseti letech, je doba, že se o tom velice mluví a je vlna body positive,“ dodává.Zdůraznila, že lidské tělo si zaslouží, aby ho oslavovali za jeho funkční kvality, a ne ty estetické. Přiznala se ale, že celý život svoji postavu řeší.Hit Tělo nese poselství neodsuzovat ostatní lidi za to, jak vypadají.„Neznáme je, nevíme, jaké jsou jejich trable, nevíme, čím si procházejí… ani nevíme, jaký je jejich zdravotní stav. Ta písnička by mohla pomoct nějaké změně vnímání těla jak v Polsku, tak v Čechách, než vyléčit rány lidí, kteří si ty jizvy nesou. Jde o vzbuzení debaty ve společnosti o tom, že každé tělo je jiné,“ pokračovala Farna.V klipu se objevují ženy, které přišly o nohu, mají popáleniny celého těla, jizvy po operacích. Každé tělo vypráví svůj příběh.Nutno přiznat, že klip sklidil obrovský úspěch jak v Česku, tak i v Polsku. S touto radostnou novinou se Farna pochlubila i na svém účtu na Instagramu. Za týden hit získal více než milion zhlédnutí a je pořád číslo jedna v Trendech.Farna také přizvala sledující, aby se vyfotili a povyprávěli svůj příběh.Spousta fanoušků jí ve svých komentářích vyjádřila podporu.„Je to krásná píseň. Denně ji slyším jen 5x, hrozně na ni ulítávám a pořád zní v hlavě,“ napsala jedna ze sledujících.Někteří uživatelé ocenili vnitřní poselství, které v sobě nese písnička.„Osobně si stejně myslím, ač každá žena je něčím krásná, že jsou určité limity, nad které by se jít nemělo. A každá žena si podle mého názoru potřebuje uvědomit, že o své tělo by měla pečovat. Protože nejde jen o to, jak ji vidí ostatní, ale i vlastní spokojenost a hrdost na to, jak člověk vypadá,“ napsal představitel silnějšího pohlaví.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

https://cz.sputniknews.com/20210601/ty-jsi-ale-fakt-tak-strasne-hot-farna-sdilela-sve-uspechy-a-nadchla-fanousky-fotkou-v-tesnem-body-14689487.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ewa farna, hit, úspěch, píseň, tělo, instagram