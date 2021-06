https://cz.sputniknews.com/20210605/kim-cong-un-se-objevil-poprve-behem-mesice-na-verejnosti-14736086.html

Kim Čong-un se objevil poprvé během měsíce na veřejnosti

Kim Čong-un se objevil poprvé během měsíce na veřejnosti

Lídr Severní Koreje Kim Čong-un předsedal první schůzi politbyra Ústředního výboru KLDR Korejské strany práce a rozhodl se uspořádat plénum Ústředního výboru... 05.06.2021

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení dříve oznámilo, že toto období, kdy severokorejský vůdce nebyl vidět na veřejnosti, bylo nejdelší od začátku roku 2021.Schůze se zúčastnili členové prezidia politbyra ÚV Korejské strany práce, členové a kandidáti na členy politbyra ÚV strany. Na jednání se diskutovalo o svolání pléna ÚV strany. Kim Čong-un analyzoval současný stav situace a zdůraznil, že by mělo být svoláno plénum ÚV, které by dalo „přesné“ výsledky první poloviny roku a objasnilo by směry vývoje. Výsledkem je dohoda o uspořádání pléna na začátku června.Kim Čong-un poznamenal, že je nezbytné posílit vůdčí roli strany a stimulovat „vytrvalý boj“ ke stabilizaci a zlepšení ekonomiky a života lidí. Rovněž se uvádí, že plénum ÚV strany rozhodne o pravidelné restrukturalizaci útvarů ÚV strany.Rakety Severní KorejeKLDR první letošní odpálení raket provedla 21. března, kdy byly z provincie Jižní Pchjongan vypuštěny dvě rakety s plochou dráhou letu. Rakety mířily směrem ke Žlutému moři. Tyto starty neporušily rezoluci Rady bezpečnosti, protože nešlo o balistické rakety.25. března Jižní Korea informovala o dalším startu severokorejských raket. Jak uváděly zdroje, tentokrát šlo o odpálení balistických raket. Jedna z raket měla dopadnout za hranice výlučné ekonomické zóny Japonska.

