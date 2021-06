https://cz.sputniknews.com/20210605/kulhanek-povazuje-priznani-protasevice-za-vynucene-zminil-i-stalinske-represe-14736251.html

Kulhánek považuje přiznání Protaseviče za vynucené. Zmínil i stalinské represe

Resort české diplomacie čtvrteční vystoupení běloruského opozičního novináře Romana Protaseviče považuje za zjevně zmanipulované a vynucené. Vyplývá to z... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

V tomto rozhovoru aktivista uznal, že se zúčastnil organizací protivládních protestů, a řekl, že respektuje prezidenta Alexandra Lukašenka.„Je neuvěřitelné, že ve 21. století Lukašenkův režim používá vůči svým oponentům metody známé z dob nejbrutálnějších stalinistických represí 30. až 50. let 20. století. Tyto metody, které jednoznačně nepatří do civilizované Evropy, odsuzujeme,“ stojí v prohlášení ministerstva.Resort vyzývá k okamžitému propuštění Protaseviče a všech dalších politických vězňů v Bělorusku.Vzhledem k tomu, že se podle českého diplomatického resortu zadržení uskutečnilo v rozporu s mezinárodním právem, ČR podpořila zavedení sankcí EU vůči Lukašenkovi a dalším, kteří „prostřednictvím brutálních represí pomáhají udržovat jeho autoritářský režim u moci“.Ministerstvo v dokumentu vyzdvihlo, že Česko bylo jednou z prvních zemí, která zakázala na svém území lety běloruské společnosti Belavia. Rovněž země vyslovila podporu rozhodnutí Rady EU o zákazu přeletů běloruských leteckých dopravců do unijního vzdušného prostoru.„Ve středu se setkám s představitelkou běloruské opozice Světlanou Tichanovskou. Budeme diskutovat o situaci v Bělorusku a samozřejmě i o případu Romana Protaseviče,“ uvedl Kulhánek.Připomeňme, že Tichanovská přijede do Prahy počátkem příštího týdne na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila.Sledující v reakci na Kulhánkovo prohlášení položili některé otázky.„Proč? Jak jste to poznal?“ padly dotazy od sledujícího JanMalypetr.„Kolik jich vystěhujeme z ambasády a kdy?“ zajímá se Petr Vychodil.Incident s letadlem společnosti RyanairLetadlo irské letecké společnosti Ryanair, které letělo 23. května z Athén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě, která se ukázala být falešná. Na letišti byl zadržen Roman Protasevič, zakladatel Telegram kanálu Nexta, který byl v Bělorusku prohlášen za extremistický. Je obviňován z několika trestných činů včetně organizování hromadných nepokojů a hrozí mu až patnáct let odnětí svobody. Spolu s ním byla zadržena občanka RF Sofie Sapegová. Podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí je podle běloruského trestního zákoníku podezřívána z několika trestných činů, spáchaných v srpnu a září 2020. Byla umístěna do vazby na dva měsíce.Brusel poté vyzval k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Minsku. Bělorusko však prohlásilo, že zpráva o bombě přišla na e-mail minského letiště. Kapitán letadla sám přijal rozhodnutí o přistání, o žádném donucení ani otočení letadla nemůže být řeč, prohlásil velitel běloruských VLS a vojsk PVO Igor Golub.

Simo Häyhä Na západě je běžné, že vězňové nebo oponenti buď "sami umřou" jako Miloševič, Markus Wolf, Möllemann, Wim Duisenberg.., nebo ve vězení spáchají "sebevraždu" jako osvobozenecká skupina RAF, nebo jsou "zastřeleni na útěku" jako Amri. Tak zvané "diktátory" USraelci rádi veřejně likvidují jako Bin Ladena, Saddam Hussain, Gaddafi,.. Nepohodlné bojovníky za svobodu jako byl Che Guevara, Martin Luther King, zavraždili, nebo pod vymyšlenou záminkou drží ve vězení jako Čínskou manažérsku Huawei, Juliána Assange, atd... Nechápu proč se Rusko a Bělorusko s těmi USraelskými parchanty "tak něžně párají" když drží hladovku.. Když je prostě zase civilizační potřeba každou USraelskou svini bez pardónu a výstražně zlikvidovat jako nebezpečná fašistická prasata. Už jenom zase čekám, že USraelci zlikvidují pana Putina, a pana Lukašenka už také nazývají "diktátorem", což je už prakticky nejvyšší čas začít v USraelských kruzích pořádnou preventivní válku a nepárat se s nějakou pošetilou morálkou.🇺🇸🇪🇺👎 70

Čerᴠenáček Kulhánka je vedle Hřiba Jourové potřeba zapsat na nepřátelskou listinu. A nejen v Rusku a Bělorusku ale i u nás na naše soukromé nepřátelské listiny..🌹🥀🌹💖 20

