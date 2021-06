https://cz.sputniknews.com/20210605/na-americkych-vojenskych-zakladnach-nebude-vyvesena-duhova-vlajka-14740202.html

Na amerických vojenských základnách nebude vyvěšena duhová vlajka

Americká vojenská zařízení nebudou vyvěšovat duhově zbarvenou vlajku, a to navzdory vyhlášení takzvaného Pride Month (měsíc hrdosti) oslavujícího komunitu LGBTQ+ po celé zemi, protože ministerstvo obrany bude „zachovávat stávající politiku vyvěšování neoficiálních vlajek“.„Tento měsíc nebude učiněna výjimka pro duhovou vlajku,“ uvedl mluvčí Pentagonu John Kirby. Podle Kirbyho by po povolení nové vlajky mohlo mnoho lidí zpochybnit pravidlo zavedené loni v červenci za předchozí administrativy kvůli kontroverzi kolem konfederačních vlajek, které byly vyvěšeny na některých amerických základnách.Zároveň bude duhová vlajka povolena v amerických diplomatických zařízeních, jelikož ministr zahraničí Antony Blinken potvrdil, že velvyslanectví mohou vyvěsit během Pride Month danou vlajku.Rozhodnutí Pentagonu přichází navzdory tomu, že Joe Biden loni kritizoval zákaz duhové vlajky na vojenských základnách během své volební kampaně.„Zákaz konfederační vlajky ve vojenských zařízeních měl být dávno v platnosti. Zákaz vlajky LGBTQ Pride – symbolu rozmanitosti a začlenění – je nepopiratelně špatný. Pentagon by se měl ujistit, že je to schváleno, nebo to jako prezident udělám,“ napsal americký prezident v příspěvku z 19. července minulého roku.Uživatelé však s Bidenem nesouhlasili.Wendy Olsonová napsala: „Naše armáda by neměla být používána jako politický pěšák. Chrání a slouží naší zemi a symbol této země, americká vlajka, stejně jako oficiální vlajka odvětví armády zastoupených na základně, by měly být skutečně jedinými vlajkami, které tam mohou vlát.“„Zakazuje všechny vlajky kromě USA a státu. Jako LGBTQ+ osoba to podporuji. Samotné věšení duhové vlajky je signál ctnosti. Prosím, přestaňte,“ podpořil Bryce Ashey.Shawn Lohay věc také okomentoval: „Promiň, Joe, nesouhlasím. Jedinou vlajkou, která by měla vlát nebo by měla být povolena na americké vojenské základně, je americká vlajka a možná státní vlajka, kde se základna nachází. Žádné výjimky. Uložte si tyto další vlajky pro osobní potřebu - doma. Ať už reprezentují cokoliv.

Dědouch2 NAzápadě mají nejvíc a nejlepší LGBTQ. RUská horda je sto let pozadu. AHa a v čem nemám pravdu????????????? 26

Josef Novák asi se drží hesla "buzeranti všech zemí spojme se", jinak to Rusko a Čínu neporazíme. No, Muslimové se nadřou, až tu teplou hordu budou házet ze střech. 6

