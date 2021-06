https://cz.sputniknews.com/20210605/ockovani-sputnikem-v-na-slovensku-spusti-postupne-od-pondeli-14744396.html

Očkování Sputnikem V na Slovensku spustí postupně od pondělí

Na Slovensku se od pondělka začne očkovat ruskou vakcínou Sputnik V proti novému koronaviru. Nejdříve v Bratislavském a Žilinském kraji, postupně se ovšem... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

O provádění vakcinace ruským preparátem v zemi informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví země Zuzana Eliášová. Celkově by tedy očkovacích center aplikujících Sputnik V mělo být osm.Sputnik V je na území Slovenska určen pro lidi od 18 do 60 let věku. Podle informací se slovenské ministerstvo zdravotnictví v této otázce řídí doporučeními ruského výrobce. V současné době ale probíhá analýza dodatečných informací, aby bylo možné vakcínu poskytovat i lidem starším než 60 let.Ústav GamalejiIgor Matovič dnes na svých sociálních sítích zveřejnil příspěvek s názvem „Sputnik V bez limitu věku“, v němž se vyslovil k používání ruské vakcíny v souvislosti s věkovými skupinami lidí.Matovič napsal, že výrobce vakcíny Sputnik V, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji, ve čtvrtek zaslal slovenskému ministerstvu zdravotnictví oficiální „Návod pro lékařské použití léku“, který byl aktualizován ještě 18. ledna 2021.Podle názoru politika po jeho doručení neexistuje žádná legitimní překážka, aby se vakcínou Sputnik V mohli očkovat i lidé nad 60 let, přesně tak jako ve všech 60 zemích, kde se Sputnikem očkuje.

Pro místní idioty: je registrováno, za pár hodin, přes 10 000 lidí i přes to, že je na celý Slovensko pouze 8 očkovacích míst. CHACHACHA. 1020

bebel O5 pro debily: "Sputnik V je nyní schválen pro použití v 59 zemích s celkovou populací přes 1,5 miliardy lidí. " 878

