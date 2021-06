https://cz.sputniknews.com/20210605/po-urazu-trapi-daru-rolins-na-dovolene-zase-neco-jineho-tentokrat-to-souvisi-s-koronavirem-14728883.html

Po úrazu trápí Daru Rolins na dovolené zase něco jiného. Tentokrát to souvisí s koronavirem

Slovenská zpěvačka Dara Rolins se opět sluní v zahraničí. Tentokrát jako destinaci zvolila exotickou Dubaj. Nejprve jí dovolenou trošku pokazil úraz nohy, nyní...

Ve svém novém příspěvku Dara pózuje před zrcadlem hotelového lobby a v popisku k fotce se poněkud rozepsala.Nutno podotknout, že i samotní fanoušci se pod fotkou svěřovali s tím, jak svět vidí oni. „Je to místy až neuvěřitelné, vidět místa, kde jsou obvykle tisíce lidí, úplně prázdná,“ zaznělo například.„Nejsem si jist, zda je to lepší bez proudících turistů… je to asi stejný jako koncert bez diváků,“ zamyslel se jiný uživatel.Pod fotkou zaznívaly i komplimenty na Dařin outfit. „Perfektní overal,“ uvedla jedna sledující. „Sluší ti to,“ pochválila Daru další uživatelka.Dara se z dovolené často chlubí fotkami a momentkami. Zveřejnila například snímek v plavkách na pláži, kde vynikla její skvěle vypracovaná postava.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

