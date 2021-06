https://cz.sputniknews.com/20210605/prulomova-dohoda-zemi-minimalni-sazba-na-dani-ze-zisku-globalnich-firem-omezi-jejich-pohyb-14739706.html

Průlomová dohoda zemí G7: minimální sazba na dani ze zisku globálních firem omezí jejich pohyb

Informovala o tom agentura Reuters s tím, že účelem daného kroku je odradit nadnárodní společnosti od přesouvání svých sídel do zemí s nižší úrovní zdanění.„Po letech diskusí ministři financí zemí G7 dosáhli historické dohody, která zreformuje globální daňový systém tak, aby se hodil do globálního digitálního věku,“ vyslovil se k rozhodnutí britský ministr financí Rishi Sunak.Koho především se dotkne uzákonění minimální celosvětové daně z příjmů právnických osob? Jedná se o obří nadnárodní firmy, například typu Apple, Google nebo Amazon.Zmíněné opatření jim fakticky znemožní danit své zisky v takzvaných daňových rájích. Nakonec budou zřejmě muset odvádět více peněz ve státech, kde skutečně působí.Připomeňme, že výše uvedení američtí technologičtí giganti byli v minulosti obviňováni z toho, že se placení daní v některých evropských zemích vyhýbají. O zavedení opatření velmi usilovala ministryně financí Spojených států Janet Yellenová. Šlo jí o to, aby podniky odváděly všude ve světě obdobně.Co se týče Evropy, zatímco myšlenky americké politiky získaly podporu u Německa a Itálie, Velká Británie a Francie naopak měly výhrady. Následně změnily názor kvůli tomu, že USA ustoupily a navrhly patnáctiprocentní sazbu namísto původně požadované taxy ve výši 21 procent. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire označil dohodu G7 o zdanění nadnárodních technologických společností ve výši nejméně 15 % za historickou. „Po čtyřech letech bojů bylo dosaženo historické dohody s členskými státy G7 o minimálním zdanění společností a digitálních gigantů,“ napsal Le Maire na Twitteru. Ve videohovoru poznamenal, že Francie může být na tuto spravedlivou dohodu hrdá.„Poprvé po mnoha letech dokázaly země G7 stanovit pravidla mezinárodního systému (zdanění, pozn. red.) 21. století ... Jedná se o ambiciózní dohodu. Minimální daň, která byla stanovena pro korporace zdanění, je 15%. To je výchozí bod. V následujících měsících budeme bojovat za to, aby byla minimální sazba daně z příjmů právnických osob ještě vyšší, jak je to jen možné,“ zdůraznil šéf francouzského ministerstva financí.Ztráty a investice Amazonu. Co daně?V polovině května jsme psali o tom, že komunistická europoslankyně Kateřina Konečná upozornila na to, že jedna z největších společností na světě neplatí daně, a to zcela legálně.Kvůli koronaviru mnoho lidí přišli o práci a zavřely se jim živnosti. Z pandemického roku si však Amazon vrásky nedělal. Naopak společnost nejbohatšího muže na světě Jeffa Bezose, jež je notoricky známá otřesnými pracovními podmínkami svých zaměstnanců, dosáhla rekordních ukazatelů. Pouze v Evropě se jí podařilo vydělat 44 miliard eur (přes 1,1 bilionu korun).„Klasická kapitalistická poučka praví, že pokud se nějaké firmě daří, promítne se to pozitivně i ve společnosti, a to i díky daním,“ poznamenala k úspěchům americké firmy Konečná.Jenže u Amazonu to tak úplně neplatí. I přes rekordní tržby totiž vykazuje ztráty, a to ve výši 1,2 miliardy eur (30,6 miliardy korun). Proto daně platit nemusí.„Amazon odmítá zvyšovat platy, bojuje proti zakládání odborů a díky tomu, že má evropské sídlo v Lucembursku (primárně díky bohužel nezapomenutelnému Jean-Claude Junckerovi) nezaplatilo na korporátních daních nic. Zcela nic a ještě dostalo možnost investovat 56 milionů eur na zlepšení své obchodní bilance, jelikož korporace v Lucembursku vykázala ztrátu,“ uvedla Konečná.Jak může navzdory rekordním příjmům vykazovat ztrátu? Může za to nekompetentní řízení firmy? Nikoliv. Jak odhalila studie z University of London, kterou zadala levicová frakce v Evropském parlamentu The Left, kam patří i čeští komunisté, jedná „se o programové vykazování ztrát“, které umožňují americké a lucemburské daňové zákony.„Překvapující není to, že se Amazon daním vyhýbá. Překvapující je však role Lucemburska, které v přeposílání ztrát slouží jako prostředník mezi USA a neevropskými, vysoce ztrátovými pobočkami,“ říká spolupředseda levicové frakce Martin Schirdewan.Amazon se ovšem brání a tvrdí, že za ztráty mohou rozsáhlé investice, které společnost činí.

