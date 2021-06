https://cz.sputniknews.com/20210605/prymula-doporucil-jak-vybirat-lokalitu-pro-dovolenou-14744046.html

Prymula doporučil, jak vybírat lokalitu pro dovolenou

Pro CNN Prima News se epidemiolog Roman Prymula vyjádřil k současné epidemické situaci, ale i k tomu co nás ještě čeká. Podle jeho názoru existuje nebezpečí... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

Dodal však, že existuje možnost třetí vlny.„Postupně by mělo dojít k proočkování valné většiny obyvatelstva. Doufám, že to bude pochopeno i mladší populací z hlediska cestování a dalších výhod, které očkování přinese,“ tvrdí.Zlepšení epidemické situace v Česku přineslo rozvolňování, v některých oblastech ale pořád platí přísnější opatření. Například na některých farmářských trzích platí zákaz konzumovat a prodávat teplé jídlo.„Myslím si, že tady by jednotlivá opatření měla být sladěná do jednotných pravidel,“ míní Prymula a vysvětlil, kvůli čemu platí tato opatření.Přišlo léto a mnoho Čechů přemýšlí kudy se vydat na dovolenou. Prymula dal radu, které lokality vybírat.

