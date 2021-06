https://cz.sputniknews.com/20210605/radni-rrtv-petrov-nekteri-novinari-maji-pocit-nadrazenosti-14743380.html

Radní RRTV Petrov: Někteří novináři mají pocit nadřazenosti

Radní RRTV Petrov: Někteří novináři mají pocit nadřazenosti

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov uvedl v reakci na předčasný odchod bývalého prezidenta Václava Klause ze studia Českého rozhlasu, že... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-05T18:24+0200

2021-06-05T18:24+0200

2021-06-05T18:24+0200

česko

vadim petrov

český rozhlas

novináři

václav klaus

média

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/883/62/8836204_0:166:2811:1747_1920x0_80_0_0_1b7460e1b400752a54a4296db23248bc.jpg

Podle jeho slov moderátor pořadu Vladimír Kroc pochybil tím, že nedokázal rozhovor s bývalým prezidentem zvládnout.„Václav Klaus není aktivní politik, je to starý pán a bývalý prezident. Zkušený moderátor nemá jít v takovém případě na hranu. Vladimír Kroc rozhovor nezvládl. Veřejnoprávní média si nemají zvát do pořadu exprezidenty na odpočinku a vytáčet je do infarktového stavu,” dodal Vadim Petrov.Vyjádření KlauseBývalý prezident Václav Klaus uvedl v rozhovoru pro televizi XTV, že měl dát redaktorovi Českého rozhlasu za kvalitu jeho práce ránu pěstí, a ne pouze předčasně „zbaběle“ odejít.„Já myslím, že se trochu mýlí ti komentátoři, kteří to označí „rozčíleně odešel“. Ne, já jsem prostě odešel jako výslovné gesto, jako demonstraci něčeho,“ uvedl Václav Klaus a obratem dodal: „Nemyslím, že jsem byl tak strašně rozčílený. Ale není možné se s něčím takovým smiřovat. Prostě ta podvodnost toho, jak tito kvazi novináři se snaží vést rozhovory, je nepřijatelná.“Bývalý prezident prý dostal velké množství emailů, kde ho lidé podporovali a vyslovovali nesouhlas s pokusy některých novinářů řídit společnost.V rozhovoru pro XTV také uvedl, že se neměl omezit na pouhý odchod ze studia. Uvedl, že situace vyžadovala, aby dal redaktorovi Krocovi ránu pěstí. To ovšem neudělal a po odchodu z Českého rozhlasu toho litoval.„Já jsem samozřejmě pouze zbaběle odešel, protože to chtělo dát tomu člověku pěstí. A já jsem trochu… Když jsem odcházel z toho ČRo, nebyl jsem rozčilený, ale trochu jsem zpytoval svědomí, že jsem to neudělal, že jsem poseroutka. To, že jsem to neudělal, že jsem mu nedal pěstí, je důkaz toho, že jsem trochu hovňousek. Asi stárnu,“ řekl v rozhovoru pro XTV bývalý prezident.Podání stížnostíVáclav Klaus odeslal stížnosti Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli pořadu Českého rozhlasu, z něhož předčasně odešel. Rozhlas prý šíří nehorázné pomluvy a lži, je zaujatý a silně nevyvážený.„Václav Klaus odeslal ve čtvrtek dne 3. června 2021 stížnosti Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti se skandálním průběhem pořadu 20 minut Radiožurnálu, jehož byl hostem ve středu dne 2. června 2021,“ uvedl Institut Václava Klause na svých stránkách.V prohlášení se dále hovoří o šíření pomluv a lží vůči bývalému prezidentovi. V případě Českého rozhlasu si stěžuje na zneužití tohoto média pro šíření fabulací redakcí Hospodářských novin a Aktuálně.cz.„Zapojením Českého rozhlasu do šíření nehorázných pomluv a lží, které se pokusili vyfabulovat zaměstnanci Aktuálně.cz a Hospodářských novin, došlo k porušení poslání této veřejnoprávní instituce, jakož i k jejímu nebezpečnému zneužití,“ sdělil Institut Václava Klause.

https://cz.sputniknews.com/20210605/trump-zareagoval-na-zablokovani-uctu-na-facebooku-je-to-urazka-pro-miliony-volicu-14738920.html

https://cz.sputniknews.com/20210605/xtv-zaluje-mechacka-ukazalo-se-kdo-je-ten-odvazny-a-kdo-je-ten-slaboch-tvrdi-xaver-vesely-14738023.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vadim petrov, český rozhlas, novináři, václav klaus, média