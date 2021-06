https://cz.sputniknews.com/20210605/romove-se-mozna-uz-pristi-rok-nakonec-dockaji--zmocnence-pro-romske-zalezitosti-14739164.html

Romové se možná už příští rok nakonec dočkají zmocněnce pro romské záležitosti

Romové se možná už příští rok nakonec dočkají zmocněnce pro romské záležitosti

V České republice by do konce příštího roku mohl být založen nový post vládního zmocněnce pro romské záležitosti. S tím počítá Strategie romské integrace do... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-05T14:14+0200

2021-06-05T14:14+0200

2021-06-05T14:14+0200

česko

menšina

romové

strategie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/760/87/7608731_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_375523e07600be8bb64765b6d7f37af3.jpg

Pověřená problematikou národnostních menšin je vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Podle strategie romská otázka spadá pod několik resortů, proto by jejich práci měl pomáhat koordinovat zvláštní zmocněnec, který by působil na úřadu vlády. K dispozici by dostal i svůj tým.Představitelé romské menšiny se zvláštního zmocněnce domáhají již léta. V říjnu 2019 byl pak tento bod zařazen mezi priority rady vlády pro záležitosti romské menšiny.Strategie také počítá s navýšením počtu pracovníků v úřadu vlády, kteří by se romskou otázkou zabývali. Do roku 2025 by se tento počet měl zvýšit ze sedmi na devět. Zvýšit by se měl také počet externích pracovníků. Zachovají se dotace na terénní pracovníky, kteří se zabývají integrací Romů.Změny se dotknou podle všeho i agentury pro sociální začleňování. Její činnost je nyní financována z peněz EU.V dokumentu stojí, že konec evropských dotací by neměl označovat snížení pracovníků agentury. Podle ní bude nutné získat prostředky od května příštího roku, ročně by šlo přibližně o 60 milionů korun.Zmiňme, že agentura byla zpočátku součástí úřadu vlády. Babišova vláda ji ale přesunula na ministerstvo pro místní rozvoj. Zmiňme, že toto rozhodnutí čelilo kritice ze strany odborníků na sociální problematiku. Ti upozornili na to, že začleňování se netýká pouze bydlení, ale i vzdělávání, zaměstnání i zdravotní péče. Odborníci se domnívají, že váha agendy se tímto oslabila, jako i možnost prosazovat změny.Do roku 2030 by měly proběhnout tři výzkumy o situaci Romů. Do roku 2024 budou na tyto účely použity peníze z norských fondů. Evidovat by se také měly počty romských dětí umístěných v dětských domovech ročně a také to, proč byly tyto děti do těchto ústavů umístěny.Některá opatření byla zahrnuta již v předchozí strategii, na kterou současný dokument navazuje. Řada z nich se však neplnila, nakolik plnění dokumentu nenosí závazný charakter.

https://cz.sputniknews.com/20210605/tvrde-rozhodnuti-rusko-vylucuje-dolar-14737798.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

menšina, romové, strategie