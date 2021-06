https://cz.sputniknews.com/20210605/trump-zareagoval-na-zablokovani-uctu-na-facebooku-je-to-urazka-pro-miliony-volicu-14738920.html

Trump zareagoval na zablokování účtu na Facebooku: Je to urážka pro miliony voličů

Trump zareagoval na zablokování účtu na Facebooku: Je to urážka pro miliony voličů

Facebook se rozhodl nechat účty Donalda Trumpa zablokované nejméně do ledna 2023. Píšou o tom noviny The Wall Street Journal. 05.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-05T13:36+0200

2021-06-05T13:36+0200

2021-06-05T13:57+0200

svět

facebook

twitter

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/13064777_0:0:2151:1211_1920x0_80_0_0_c2fea76e3a929e60e2ebe53ad8398f89.jpg

Bývalý americký lídr označil rozhodnutí korporace za urážku milionů voličů, kteří pro něj loni hlasovali. Dodal také, že by se nemělo dovolit, aby taková cenzura IT společností procházela.Společnost Facebook oznámila, že blokování účtů Donalda Trumpa na sociální síti se stejným názvem a na Instagramu bude trvat nejméně další dva roky, tedy do ledna 2023.Společnost tak formálně zformulovala dlouhodobý trest pro bývalého prezidenta Spojených států poté, co její nezávislá dozorčí rada vyjádřila postoj, že je nesprávné, aby bylo blokování účtu exprezidenta omezeno na neurčito.Společnost uvedla, že otázka blokování účtů bude znovu přezkoumána za dva roky po počátečním rozhodnutí, které bylo učiněno 7. ledna - den poté, co dav Trumpových příznivců zaútočil na Kapitol, kde zákonodárci v danou chvíli měli zasedání, aby schválili výsledky voleb, které skončily vítězstvím prezidenta Joea Bidena.Facebook a další sociální sítě odstranily profily tehdejšího prezidenta ze svých platforem a obvinily ho z podněcování nepokojů.Tento krok okamžitě oživil dlouhodobou debatu o tom, do jaké míry by IT společnostem mělo být umožněno kontrolovat online projevy svých uživatelů.Trumpovi, který má také trvale zakázán přístup na Twitter, trest ze strany Facebooku na dlouho zavře dveře k jednomu z jeho hlavních prostředků ovlivňování politické diskuze.Ve společnosti rovněž zdůraznili, že pokud budou Trumpovy účty obnoveny a poté se exprezident dopustí nového porušení, bude Trump čelit přísnému balíčku rychle rostoucích sankcí, včetně neodvolatelného vymazání jeho stránek a účtů.„Až bude pozastavení činnosti definitivně zrušeno, bude fungovat přísný seznam sankcí, které budou použity, pokud bude Trump dále porušovat pravidla, až do nevratného smazání jeho stránky a účtů,“ stojí v prohlášení Facebooku.Trump označil rozhodnutí Facebooku za urážku milionů lidí, kteří za něj hlasovali v roce 2020.„Nelze jim dovolit, aby jim tato cenzura a pokusy umlčení procházely. Nakonec vyhrajeme. Naše země již nemůže takovéto zneužívání tolerovat!“ zdůraznil bývalý prezident Spojených států.Trump také slíbil, že až se znovu ujme úřadu, nebudou již žádné večeře s Markem Zuckerbergem a jeho manželkou, uspořádané na žádost šéfa Facebooku.Na začátku ledna Twitter oznámil zmrazení Trumpova osobního účtu, a to z důvodu „rizika podněcování k násilí“. Následně byl zablokován také účet jeho štábu, který později zveřejnil tweet s obrázkem loga sociální sítě nabarveným načerveno s kladivem a srpem.„Čekal jsem, že se to stane. Jednáme s různými dalšími webovými stránkami a brzy budeme mít velké oznámení. Posuzujeme také možnost vybudování vlastní platformy v blízké budoucnosti,“ nechal se slyšet Trump v reakci na krok Twitteru.

https://cz.sputniknews.com/20210519/v-usa-zahajili-trestni-rizeni-vuci-trumpove-spolecnosti-14537774.html

https://cz.sputniknews.com/20210522/pavel-durov-smazal-svuj-ucet-na-facebooku-14570174.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, twitter, donald trump