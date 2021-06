Tvrdé rozhodnutí: Rusko vylučuje dolar

https://cz.sputniknews.com/20210605/tvrde-rozhodnuti-rusko-vylucuje-dolar-14737798.html

V ruském Fondu národního blahobytu (FNB) už nebudou americké dolary: během jednoho měsíce budou existující aktiva rozdělena mezi euro, jüan a zlato. Toto... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

Na nuluDo FNB se dávají všechny superzisky z prodeje ropy, je to součást mezinárodních rezerv Ruska, které podle údajů Centrální banky z 28. května dosáhly 600,9 miliardy dolarů. Jde o historické maximum. Ve FNB je 186 miliard.Rozhodnutí vyloučit americkou měnu z FNB oznámil ministr financí Anton Siluanov. V současné době tam připadá na dolarová aktiva 35 % (40 miliard). Za měsíc bude nula. Kromě toho bude z deseti na pět procent snížen podíl libry šterlinků, podíl eura se naopak zvýší na 40 %, a jüanu – na 30 %. Do fondu bude poprvé zařazeno zlato – 20 %.Tuto zprávu okomentoval předseda ruské Účetní komory Alexej Kudrin. Hlavní kontrolor zdůraznil, že se ve všedním životě občanů Ruska nic nezmění – systém obratu dolaru se nezmění. Opatrnostní opatření je nucené – kvůli eventuálním sankcím a obavám, že budou transakce v americké měně zkomplikovány.Snížit závislostZpráva o tom, že se Rusko zbaví dolaru ve FNB, vyvolala bouřlivou reakci na Západě. Například odborníci na rozvojové trhy finanční společnosti BlueBay Asset Management označili tento krok za „naprosto politický“.Je ale zcela logický – Washington zavádí i nadále sankce proti Moskvě. V dubnu varovala Bidenova administrativa před dalšími omezeními. Rozhodnutí vyloučit americký dolar z FNB bylo přijato před schůzkou Vladimira Putina a Joea Bidena, která je naplánována na 16. června.Analytici zdůrazňují, že výprodej dolarů je zřejmým následkem zesílení geopolitického rizika a snahy snížit závislost ekonomiky na americké měně. V Moskvě chtějí minimalizovat ztráty z amerických sankcí proti bankovnímu sektoru, a proto omezují dolarové operace.Ustupuje pryčKardinální změna struktury Fondu národního blahobytu je odůvodněna také ekonomicky: americká měna ztrácí hodnotu, a tedy i lákavost pro investory.Třeba během roku 2020 se snížil kurz dolaru vůči euru z 0,8934 na 0,8149, tedy skoro o devět procent. V roce 2021 je možný pokles o dalších pět až sedm procent, předpovídá Vladimir Grigorjev, kandidát ekonomických věd a docent Ústavu světové ekonomiky a byznysu Ruské univerzity družby národů.Je to výsledek práce tiskárny, kterou spustily americké úřady. Značný přítok čerstvě natištěných bankovek do ekonomiky urychlil inflaci a snížil hodnotu americké měny.„Peněžní potopa zvýšila státní dluh během roku o přibližně 25 %, zatímco Fed zvýšil peněžní masu o 53 % – zajistil tedy možnost vykoupení dlužních závazků díky této emisi,“ podotýká ekonom.Sázka na zlatoZa ekonomicky správné označují analytici také investice prostředků FNB do drahých kovů – do struktury fondu bude poprvé zapojeno zlato s podílem 20 %.Federální zákon, který dovoluje podobné rozmístění prostředků, podepsal Vladimir Putin v prosinci. FNB získal právo na depozita a na zbytky prostředků na kontech v Ruské bance v drahých kovech. Cílem je diverzifikace investic, zajištění jejich nedotčenosti a zvýšení výnosnosti. Zlato je univerzální peněžní ekvivalent, který neztrácí na hodnotě. A je to zase pojištění před sankčními riziky.Investice do zlata zajistí řadu předností. Za prvé, ochrání globální peněžní trh před inflačními procesy nevyhnutnými na pozadí stimulující peněžní a úvěrové politiky světových centrálních bank v podmínkách pandemie. Za druhé, zvýší diverzifikaci aktiv a jejich výnosnost, a také sníží úvěrová rizika, podotýká Stanislav Pismennyj, hlavní analytik pro obligace investiční finanční společnosti Solid.Úplná kontrolaJak podotýkají němečtí odborníci, FNB je zatím málo znám ve světovém finančním systému, a jeho výstup na trh drahých kovů se stane významnou událostí. „I když disponuje fond aktivy za 185 miliard dolarů, na mezinárodní úrovni ho prakticky nikdo nezná,“ píše portál Goldseiten. A upozorňuje na to, že manévry Ruska s nákupem zlata mohou mít pro Západ podstatné následky.Jak připomíná Goldseiten, Centrální banka v průběhu deseti let agresivně nakupovala drahý kov a udělala z Ruska jednoho z největších státních držitelů zlata ve světě. Prakticky veškeré zlato těžené ruskými společnostmi přecházelo regulačnímu úřadu. V dubnu minulého roku však pozastavila Centrální banka nákup a dovolila vývoz do zahraničí.Od té doby se dodávky zlata do zahraničí znatelně zvýšily, přičemž značnou část kupovaly západní země. Hlavním zákazníkem je Londýn. Jak předpokládá Goldseiten, v nových podmínkách může FNB převzít úlohu hlavního překupníka drahého kovu. V důsledku toho přijde Západ o možnost dostávat z Ruska zlato v dosavadních velkých objemech.Vnitřní poptávka ze strany FNB může opravdu snížit export, soudí Xenia Lapšinová, vedoucí analytička QBF. Pro srovnání: v prvních čtyřech měsících roku 2021 dodalo Rusko do zahraničí zlato za 3,8 miliardy – tedy mnohokrát více, než ve stejném období roku 2020. Je zřejmé, že teď ten drahý kov potřebuje více sama Moskva.

A bankéři v FNB prdelí cvakají desítku drát. 614

fakacpindos Výborně!!! Teď pokračovat i v jiných zemích a Pindosi zemřou na psotník :oD 465

2021

Natalja Dembinskaja

Natalja Dembinskaja

