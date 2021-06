https://cz.sputniknews.com/20210605/twitter-obdrzel-od-indie-posledni-vyzvu-na-dodrzovani-novych-pravidel-14743181.html

Twitter obdržel od Indie poslední výzvu na dodržování nových pravidel

Twitter obdržel od Indie poslední výzvu na dodržování nových pravidel

26. února v Indii začala platit nová pravidla pro informační technologie v souladu, se kterými požaduje od sociálních sítí otevírat lokální pobočky a mít v... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-05T21:15+0200

2021-06-05T21:15+0200

2021-06-05T21:15+0200

svět

výzva

twitter

it

indie

zákon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/13405262_0:31:3073:1759_1920x0_80_0_0_fc4452bdde4971ab9b6369f52a83a2c6.jpg

V sobotu Indie odeslala Twitteru poslední výzvu, aby technologický gigant začal dodržovat nová pravidla v oblasti informačních technologií.Podle výzvy neposkytl Twitter informace o osobě odpovědné za vyřizování stížností a zástupci, kteří byli označeni jako kontaktní osoby, nejsou pracovníky Twitteru, kteří žijí v Indii, jak to vyžadují pravidla.Podle nových pravidel musí zprostředkovatel sociálních médií, který má v Indii více než pět milionů zaregistrovaných uživatelů, zavést tříúrovňový systém pro poskytnutí náležitých služeb, který zahrnuje hlavního kontrolora pravidel, kontaktní osobu a také pracovníka, který bude mít na starosti vyřizování stížností, přičemž všichni tři musí žít v Indii.Výzva byla adresována právnímu zástupci Twitteru Jimu Bakerovi a obsahuje obvinění v tom, že Twitter tvrdohlavě odmítá vytvořit mechanizmus, který by umožnil náležitě vyřizovat stížnosti obyvatelů Indie. V dopisu stojí, že americká společnost to neudělala dokonce ani tehdy, když to předepisuje zákon.V dopise Indie společnost upozornila, že nedodržování pravidel může vést k „neúmyslným důsledkům“, včetně toho, že Twitter přijde o výjimku, která jej osvobozuje od nesení odpovědnosti jako zprostředkovatele podle článku 79 zákonu o informačních technologiích.V současné době Twitter jako zprostředkovatelská platforma sociálních sítí nenese odpovědnost za zprávy, které publikují indičtí uživatelé. Avšak americká společnost riskuje, že ztratí tento status, pokud nepřistoupí na nová pravidla politiky informačních technologií.Pravidla, která začala platit v Indii 26. února, by měla zamezit šíření lživých informací, a pomoci zajistit bezpečnost a suverenitu Indie.Podle nových pravidel musí například sociální sítě během 36 hodin po obdržení žádosti odstraňovat škodlivý obsah a také pomoci hledat odesílatele.Během tří měsíců měly internetové společnosti založit zastupitelstva na území Indie a představit jejich údaje úřadům.Podle všeho jde o reakci Indie na to, že Twitter odmítl žádost indických úřadů přestat šířit lživé informace a výzvy k protestům v souvislosti demonstracemi indických farmářů proti novým hospodářským zákonům.

https://cz.sputniknews.com/20210526/whatsapp-zazaloval-vladu-indie-kvuli-obavam-z-porusovani-soukromi-14624095.html

https://cz.sputniknews.com/20210425/v-praci-twitteru-doslo-k-vypadku-14273354.html

2

indie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

výzva, twitter, it, indie, zákon