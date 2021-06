https://cz.sputniknews.com/20210605/v-kanade-bylo-objeveno-ohnisko-nezname-nemoci-14739551.html

V Kanadě bylo objeveno ohnisko neznámé nemoci

V Kanadě bylo objeveno ohnisko neznámé nemoci

V kanadské provincii Nový Brunšvik bylo zjištěno ohnisko neznámého onemocnění. Podle starosty města jsou lidé zprávou znepokojeni. Informuje o tom The New York... 05.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle neurologa Neila Cashmana byla pacientům diagnostikována rychle postupující demence a duševní poruchy, které se, jak popsali pacienti, projevovaly takovým způsobem, jako by tělo přestalo být pod kontrolou mozku.Nemoc byla poprvé objevena v roce 2015 a od té doby celkový počet případů dosáhl čísla 48, z toho šest osob zemřelo. Mezi příznaky odborníci přiřazují nespavost, poruchy motorických funkcí, ztrátu paměti, únavu a halucinace.Lékaři se zatím neúspěšně snaží stanovit diagnózu, protože projevy nemoci nemají jasnou vzájemnou souvislost.Černá plíseňV Iráku před pár dny informovali, že minimálně dva lidé zemřeli v provincii Dhíkár na jihu Iráku na mukormykózu, onemocnění, které je známé pod označením černá plíseň. O týden dříve pak indičtí lékaři zaznamenali v zemi 11 717 případů nákazy tímto onemocncěním. I|ndické ministerstvo zdravotnictví a rodinného blahobytu požádalo všechny státy, aby vyhlásily černou plíseň za epidemii a hlásily všechny případy onemocnění. Indický premiér Naréndra Módí označil tuto nemoc za „další problém v boji Indie s pandemií“.Jak poukazují odborníci, plísňové onemocnění mukormykóza (černá plíseň), stejně jako i jiná plísňová onemocnění, se zaznamenává u pacientů s koronavirovou infekcí, kteří se nacházeli na oddělení intenzivní péče a dostávali po dlouhou dobu steroidy nebo kyslík. Onemocnění se vyskytuje také u diabetiků, kteří dostávají velké dávky steroidů po dlouhou dobu.Mukormykóza je nemoc vyvolávaná plísňovou infekcí. Může se vyvíjet u lidí, kteří přicházejí do styku se sporami hub v životním prostředí anebo poté, co se dostane plíseň do kůže přes ránu, škrábanec nebo popáleninu. Největší nebezpečí představuje pro nemocné cukrovkou a také pro lidi, jejichž imunita byla snížena v důsledku boje s nemocí, mj. s koronavirem.

kanada

