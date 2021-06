https://cz.sputniknews.com/20210605/v-nigerii-informovali-o-pozastaveni-twitteru-14741836.html

V Nigérii informovali o pozastavení Twitteru

Telekomunikační operátoři v Nigérii uvedli, že na základě vládního nařízení pozastavili v zemi přístup k sociální síti Twitter. 05.06.2021, Sputnik Česká republika

V pátek nigerijská vláda pozastavila na neurčito sociální síť Twitter v zemi. Nigerijský ministr informací a kultury Alhaji Lai Mohammed uvedl, že Twitter je „neustále využíván“ k činnostem, které by mohly „podkopávat“ existenci Nigérie.V sobotu Asociace licencovaných telekomunikačních operátorů v Nigérii (ALTON) uvedla, že obdržela „oficiální pokyny“ od Nigérijské komunikační komise (NCC) k „pozastavení přístupu k Twitteru“.Monitorovací služba NetBlocks, která analyzuje fungování internetu, zase uvedla, že přístup k Twitteru je „omezen pro mnoho uživatelů v Nigérii“. Nigerijský televizní kanál Channels Television poznamenal, že někteří uživatelé obcházejí blokování pomocí virtuální privátní sítě (VPN). Mnoho místních sdělovacích prostředků nadále zveřejňuje zprávy na Twitteru.Mezitím šéf Asociace advokátů Nigérie Olumide Akpata tweetoval, že právníci nenacházejí žádný „ústavní nebo právní základ“, který by odůvodnil rozhodnutí vlády. Zdůraznil, že pokud nebudou omezení zrušena, asociace zpochybní nařízení úřadů.Začátkem tohoto týdne Twitter odstranil zprávu nigerijského prezidenta Muhammadua Buhariho a zdůvodnil tento krok porušením pravidel chování na sociální síti. Jak informovaly noviny Nation, Buhari v úterý tweetoval, že „mnoho z těch, kteří se dnes chovají špatně, jsou příliš mladí na to, aby věděli o ničení a smrti během nigerijské občanské války v letech 1967–1970“. Několik nigerijských sdělovacích prostředků vyjádřilo názor, že Buhari ve tweetu pohrozil příznivcům separatistického hnutí za Biafru, což je oblast v jihovýchodní Nigérii. Myšlenka nezávislosti regionu v 60. a 70. letech vedla ke krvavé občanské válce, při které zahynul asi jeden milion lidí.Ministr informací a kultury Nigérie Lai Mohammed v komentáři k situaci s odstraněním příspěvku řekl, že „prezident může svobodně vyjádřit svůj názor, pokud je situací znepokojen“.Zmiňme, že Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií RF (Roskomnadzor) rozhodla, že od 10. března zpomalí rychlost fungování Twitteru v Ruské federaci o 100 % na mobilních zařízeních a o 50 % na pevných zařízeních, uvádí se na webu služby.Rozhodnutí je spojeno s tím, že sociální síť od roku 2017 nemaže obsah, který nezletilé nabádá ke spáchání sebevražd, obsahuje dětskou pornografii a také informace o používání drog. Roskomnadzor odeslal přes 28 tisíc prvotních a opakovaných požadavků o smazání nezákonných odkazů a publikací. Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií RF se proto rozhodla, že od 10. března zpomalí rychlost fungování Twitteru v Rusku o 100 procent na mobilních zařízeních a o 50 % na pevných zařízeních.

