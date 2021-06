https://cz.sputniknews.com/20210605/xtv-zaluje-mechacka-ukazalo-se-kdo-je-ten-odvazny-a-kdo-je-ten-slaboch-tvrdi-xaver-vesely-14738023.html

XTV žaluje Měcháčka. „Ukázalo se, kdo je ten odvážný, a kdo je ten slaboch," tvrdí Xaver Veselý

XTV žaluje Měcháčka. „Ukázalo se, kdo je ten odvážný, a kdo je ten slaboch,“ tvrdí Xaver Veselý

Moderátor Luboš Xaver Veselý se během svého pravidelného pátečního streamu vyjádřil ke slovům komika Měcháčka, který řekl, že televize XTV je financována...

Ve svém pořadu se Xaver Veselý vrátil k rozhovoru s Tomášem Měcháčkem, který označil internetovou televizi XTV, ve které pracuje Xaver Veselý, za projekt financovaný ruskou rozvědkou.„Heleďte, já jsem slyšel, že třeba to vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte? To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi,“ uvedl tehdy v rozhovoru Měcháček.Xaver Veselý prý napsal zprávu Měcháčkovi s tím, že mu poskytne prostor na svém kanálu Xaver Live, aby mohl svá tvrzení dokázat. Komik ale podle slov Xavera na zprávu nereagoval. Xaver Veselý uvedl, že zato zareagovali majitelé televize XTV, kteří na Měcháčka podali žalobu.„Majitelé se takto rozhodli a já tvrdím, že udělali správně. Myslím, že se v této věci ukázalo, kdo je ten odvážný, a kdo je ten slaboch,“ uvedl Xaver Veselý.Xaver tak podle všeho reagoval na výpad, který si dovolil Měcháček během jejich rozhovoru, kdy označil Xavera Veselého za pokrytce a zbabělce:„Nemám rád pokrytectví a zbabělost. Vy třeba jste pokrytec a zbabělec, urážíte novináře a své kolegy v Českém rozhlase, porušujete Kodex Českého rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, kosíte v radě Českou televizi,” řekl tehdy Měcháček.Majitelé XTV odmítají, že by televize byla financována ruskou rozvědkou a vydala v této souvislosti tiskové prohlášení.Xaver Veselý se během svého pořadu také zmínil o boji před volbami a o vzrůstajícím tlaku na to, aby XTV a Xaver Live skončily. Opět se vrátil k Měcháčkovi:Jeden ze sledujících pořadu v chatu nadhodil, že by za případem s Měcháčkem mohla stát finanční skupina PPF.Xaver se také vyjádřil k rozhovoru Václava Klause pro Český rozhlas, který Klaus předčasně ukončil a demonstrativně odešel.„Stalo se to už u Miloše Zemana. Jsou to lidé, kteří k této zemi patří. Ať je to, jak chce, je to bývalý prezident, v případě Miloše Zemana současný prezident. Kde jinde by měli mít tihle lidé prostor než na Českém rozhlase? Je to škoda, ale aspoň je o čem mluvit, že?“ uvedl Xaver Veselý s úsměvem.Zmiňme, že Xaver Veselý vede s Klausem rozhovory v rubrice s názvem Pane prezidente…V pořadu Xaver Veselý neobešel ani Piráty, Feriho a také hlasování o nedůvěře vládě. Vyslovil se za zachování české koruny:„Na euro mám jen emotivní názor, chci korunu, nerozumím ekonomice, a kdybych měl o něčem takovém rozhodovat nebo se vyjadřovat, dopadlo by to, jako kdyby dali Feriho do dívčí školy – špatně,“ zavtipkoval.„Mohl jsem si ukroutit hlavu. Bylo od začátku jasné, jak to dopadne. Měli to zkrátit a udělat to bez kamer. Bylo by to kratší a mohli se dříve dívat na hokej,“ řekl k pátečnímu hlasování.Další reakceNa Měcháčkův útok na moderátora Luboše Xavera Veselého zareagoval bloger a publicista František Kubásek.Na svém profilu na Facebooku František Kubásek následně připojil informace o tom, že ve svých pracích se bude Měcháčkovi dále věnovat.

