Za pátek bylo odhaleno 323 případů covidu-19. Jde o nejmenší číslo ve všední den od konce srpna

Za pátek bylo odhaleno 323 případů covidu-19. Jde o nejmenší číslo ve všední den od konce srpna

Od 1. března loňského roku, kdy byl v Česku zaznamenán první případ nákazy koronavirem, bylo evidováno asi 1,66 milionu potvrzených případů covidu-19. Za celou dobu pandemie zemřelo přes 30 tisíc lidí. Nutno podotknout, že počty lidí, kteří se nakazili koronavirem, od začátku letošního března postupně klesají, snižují se i počty úmrtí s covidem-19. Zatímco v březnu se pohybovaly kolem dvou stovek, v posledních dnech se jedná o několik jednotek.Za uplynulý týden kleslo tzv. incidenční číslo, tedy počet nakažených za dané období na každých 100 tisíc obyvatel, na 23, přičemž o den dříve bylo na hodnotě 24. Tento ukazatel poklesl téměř ve všech regionech. V pátek se v porovnání s minulým týdnem snížilo množství testovaných lidí, a to asi o pětinu na 148 tisíc. I přesto podíl potvrzených případů na počtu provedených testů v některých kategoriích klesl. Klesající ukazateleMinisterstvo uvedlo, že klesá i množství lidí s covidem-19 v nemocnicích. V letošním březnu bylo hospitalizováno přes 9000 lidí, což bylo nejvyšší číslo za celou dobu epidemie. Avšak před dvěma týdny již počet klesl pod tisícovku, ve vážném stavu se nachází 58 lidí. Klesá také reprodukční číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. I tento ukazatel tak dokazuje zpomalování šíření epidemie. Dnes reprodukční číslo kleslo na 0,76 z 0,78. Pod hodnotou jedna, která je klíčová, se drží číslo asi od poloviny dubna. V Česku pokračuje i očkování. V noci ze čtvrtka na pátek se otevřela nová skupina pro registraci, a to pro osoby starší 16 let. Za pátek bylo naočkováno přes 110 tisíc lidí. Za celou dobu očkování bylo podáno asi 5,77 milionu dávek vakcín proti covidu-19, obě dávky má asi 1,71 milionu lidí. Nejvíce se u nás používá vakcína Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, kdy právě na tuto vakcínu připadají čtyři z pěti aplikovaných dávek. Desetiprocentní podíl mají pak vakcíny od společností Moderna a AstraZeneca. Vakcína Johnson&Johnson, která je jednodávková, má asi jednoprocentní zastoupení na všech podaných dávkách.

