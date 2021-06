https://cz.sputniknews.com/20210606/ano-zpracovalo-hesla-z-nasich-billboardu-radim-fiala-vystartoval-na-andreje-babise-14752174.html

„ANO zpracovalo hesla z našich billboardů.“ Radim Fiala vystartoval na Andreje Babiše

Poslanec SPD Radim Fiala si v televizním rozhovoru postěžoval na slova Andreje Babiše, která pronesl na zasedání parlamentu v diskuzi před hlasováním o... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

"Ze strany Babiše to byl předvolební projev, jeho PR poradci dokonce zapracovali hesla z našich billboardů. Chce nám sebrat naše témata. Nejsou od něj však uvěřitelná,“ prohlásil Radim Fiala během diskusního pořadu na kanálu CNN Prima News.Fiala poukázal na to, že s premiérovými slovy o „pirátostánu“, v nějž se promění Česká republika v případě vítězství Pirátů v říjnových volbách, souhlasí.„S pirátostánem souhlasíme. Protože Piráti jsou eurounijní, probruselská, proimigrační strana,“ konstatoval politik SPD a dodal, že tato slova Babiš údajně vzal z předvolebního programu jeho strany.S názorem Radima Fialy ale nesouhlasila poslankyně za ANO Věra Adámková. Podle jejích slov má Andrej Babiš „celospolečenský záběr“, a proto „nemusí nikomu krást myšlenky“. „(…) to byly skutečně jeho myšlenky,“ uvedla. Slova Babiše Ve svém nedávném projevu při hlasování o nedůvěře vládě premiér adresoval ostrou kritiku EU a Pirátům. Jednou z částí jeho řeči byla i nelegální migrace.„V Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostát. Nechceme sdílet naše auta, naše byty, naši zemi. Nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojili. Jsem svrchovaný premiér, nepodléhám nikomu, jenom občanům, kteří mi dali důvěru. A nikdo ze zahraničí nám tady do toho kecat nebude,“ uvedl předseda vlády. Nedůvěra jeho vládě nakonec vyslovena nebyla, neboť se opozici nepodařilo sehnat pro návrh dostatek hlasů.Sám Andrej Babiš posléze jednání o nedůvěře vládě označil za „divadlo“. „Jednání bylo jen divadlo. Všichni měli předvolební mítink, a já taky,“ uvedl před dvěma dny v pořadu Snídaně s Novou. O odchodu komunistů ze sálu, díky němuž se nakonec nepodařilo vyslovit vládě nedůvěru, prý premiér dopředu nevěděl. Zjistil to až při projevu předsedy komunistů Vojtěcha Filipa. „Kdyby to bylo myšleno vážně, tak by opozice oslovila komunisty, oni je ale ani neoslovili. Mohli nám vyslovit nedůvěru, to ale nechtěli,“ dodal Babiš.

