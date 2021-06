https://cz.sputniknews.com/20210606/budoucnost-cesko-ruskych-vztahu-je-stale-na-poradu-dne-kulhanek-k-tomu-chysta-kulate-stoly-14751291.html

Budoucnost česko-ruských vztahů je stále na pořadu dne. Kulhánek k tomu chystá kulaté stoly

Budoucnost česko-ruských vztahů je stále na pořadu dne. Kulhánek k tomu chystá kulaté stoly

Šéf české diplomacie Jakub Kulhánek má v plánu zorganizovat jednání, na kterých by se za účasti expertů politických stran diskutovalo o budoucím nastavení... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-06T17:01+0200

2021-06-06T17:01+0200

2021-06-06T17:01+0200

česko

jakub kulhánek

politika

vztahy

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1178/76/11787600_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b9beb8d60d28a35dfb34329481e2cb1d.jpg

Politik to oznámil v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.Současně uznal, že je ale zapotřebí diskutovat o vztazích do budoucna.„Bude to především příští vláda, která se toho musí zhostit,“ prohlásil ministr.Ministr příští týden bude oslovovat předsedy všech politických stran s tím, aby nominovali své experty na zahraniční politiku.Následně je na resortu zahraničí naplánováno svolání kulatých stolů na téma česko-ruských vztahů. Předpokládá se, že z těchto diskusí by měly vzniknout výstupy, které by mohla příští vláda využít při budoucím nastavení vztahů s Ruskem.Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvítal návrh, spojený s pořádáním diskuse o budoucnosti české zahraniční politiky. Slíbil, že tam svého zástupce pošle.Ministr zahraničí se v rozhovoru pro Mladou Frontu DNES vyslovil k ruskému seznamu nepřátelských zemí, kam se dostala i Česká republika.„Oni tím dále eskalují diplomatickou roztržku. Pro mě je podstatné, že poté, co jsme se na onom seznamu ocitli, přišla opět silná reakce od našich partnerů. Evropská unie k tomu vydala odsuzující prohlášení. Partneři nám začali nabízet pomoc v Moskvě,“ uvedl Kulhánek.Politik nevyloučil, že zřejmě bude možné vztahy budovat pragmaticky, ale doba na to teď ještě nenazrála.„Je to pořád strašně čerstvé. Teď je možné se bavit třeba o technickém nastavení – jak bude fungovat naše ambasáda, jak jejich,“ vyzdvihl.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil. Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.

https://cz.sputniknews.com/20210520/ruske-ministerstvo-zahranici-odhalilo-jedno-z-kriterii-pro-zarazeni-statu-na-nepratelsky-seznam-14556498.html

Zdeněk Popelka tak s kým a proč chce to čuně proamerické sedat ke kulatému stolu ? 26

Zdeněk Popelka Proč by si měli politici RF sedat s promareckýma čoklama? Jó ,až bude česká vláda zvolena hlasy lidu ,který si přeje přátelství s RF tak pak ať si sednou ..ALE ..pokud o to bude Rassija stát,není to kus hadru. 9

11

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jakub kulhánek, politika, vztahy, rusko