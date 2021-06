https://cz.sputniknews.com/20210606/byvaly-eurokomisar-pavel-telicka-se-rozhodl-skoncit-v-politice-14754738.html

Bývalý eurokomisař Pavel Telička se rozhodl skončit v politice

Bývalý eurokomisař Pavel Telička se rozhodl skončit v politice

Telička se rozhodl vzdát se všech volených funkcí, a to včetně mandátu zastupitele středočeského kraje za hnutí Hlas. Chce se prý soustředit na podnikání a... 06.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-06T20:30+0200

2021-06-06T20:30+0200

2021-06-06T21:10+0200

česko

pavel telička

politika

volby

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/857/26/8572615_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_c475c805ef1804bbda54588bbdb10408.jpg

Pavel Telička se už předtím vzdal funkce předsedy hnutí Hlas. Bývalý eurokomisař také uvedl, že během svého profesního života se věnoval otázce přivedení Česka do Evropské unie, přičemž ČR v této struktuře následně reprezentoval. Míní se proto i nadále účastnit diskuze o evropské integraci. „Mimořádná časová náročnost plnění povinností spojených s vyjednáváním dohody o členství, koordinací příprav na začlenění do EU v české státní správě anebo s výkonem funkce člena Evropské komise šla logicky mnohdy na úkor rodinného života,“ prohlásil dále Telička s tím, že nyní si ušlí čas chce vynahradit, a to hlavně v kruhu rodiny.Otázkám Evropy a spolupráce se Telička věnoval, když pracoval jako řadový zaměstnanec českého ministerstva zahraničí. Poté stál v čele české mise v EU, podílel se na vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie. Vrcholem jeho působení v evropských strukturách byl post eurokomisaře. Životopis„Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy pracoval v různých pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se také stal prvním náměstkem ministra a státním tajemníkem pro evropské záležitosti. V letech 1997 - 2002 byl hlavním vyjednavačem vstupu České republiky do Evropské unie. Tehdejší prezident Václav Havel jeho činnost ocenil udělením pamětní medaile,“ stojí na jeho webové stránce.V životopise se dále zmiňuje, že byl za hnutí ANO v Evropském parlamentu jako poslanec, ačkoli se po několika letech s hnutím premiéra Andreje Babiše rozešel.„Pavel Telička byl místopředsedou Evropského parlamentu zodpovědným za oblast lidských práv a demokracie, členem a koordinátorem frakce ALDE ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, v němž se mimo jiné věnoval problematice letectví, železniční a silniční dopravy, integrovaného jízdného a dopravní části nástroje pro propojení Evropy (CEF),“ stojí na stránkách Pavla Teličky.

https://cz.sputniknews.com/20210606/madarsky-ministr-zahranici-kritizuje-evropskou-komisi-za-jeji-postoj-k-vakcinam-14752941.html

https://cz.sputniknews.com/20210606/stovka-priznivcu-hnuti-chcipl-pes-demonstrovala-na-vaclavskem-namesti-14753904.html

fakacpindos To není jenom tak, za tím něco vězí!!!Ten kudrnatý politický rovnopáteřní turista něco vymýšlí..... 15

Masunta nejosvícenější, o 2,64 levelu nad Kosmo Olinkou Získal lépe placený job; asi v neziskovkách. Nic víc, nic míň. Škoda ho je jako K. Olinky po pádu z Nuseláku. Co bychom si bez nejškodlivějšího počali...💖💚💖💚💖💚 13

11

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pavel telička, politika, volby, eu